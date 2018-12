Seconda Categoria, il Ricortola non riesce nell´impresa

Contro la corazzata Corsanico finisce 1-3. Per i neroverdi a segno Stocchi

Seconda Categoria - RICORTOLA: Murgese, Pellegrini, Vanni, Cola, Veralli, Mannucci, Casali, Stocchi, Ginocchi, Suzuki, Brizzi (a disp. Belloni, Fabbiani, Gallone, Ascenzi, Giovannetti, Francis, Bellè) All. Bertelloni

CORSANICO: Negrari, Mannini, Gemignani, Corsinelli, Tomei, Manfredi, Altemura, Acquilante, Bertilotti, Galli, Mallegni (a disp. Crovara, Simonini, Acquilante, Rossi, Bertuccelli, Ricci, Giovannini). All. Crovara

RETI: 10' Bertilotti (C), 42' Corsinelli rig. (C), 45' Bertilotti (C), 71' Stocchi (R)



RICORTOLA- Pomeriggio mite e soleggiato nel bellissimo centro di Via Delle Pinete, dove per la 12° giornata del campionato di Seconda Categoria i padroni di casa di mister Bertelloni hanno incontrato la seconda forza del girone Corsanico. E' finita 3-1 per gli ospiti al termine di una gara dai due volti, nella quale i ragazzi di Crovara sono andati avanti di 3 reti nel primo tempo; poi nella ripresa i neroverdi hanno reagito bene, accorciando le distanze e andando vicino al gol più di una circostanza.



Apre le marcature al 10' Bertilotti, bravo a farsi trovare pronto su un passaggio filtrante e a mettere in rete con un preciso diagonale. Locali che cercano il pareggio ma la difesa arancione tiene botta rilancia con dei pericolosi contropiedi. Al 42' il direttore di gara vede un contatto in area del Ricortola e indica il dischetto, l'incaricato è Corsinelli che spiazza Murgese. Doccia fredda per Veralli e soci che allo scadere del primo tempo subiscono addirittura la terza rete, ancora con Bertilotti, su assit di Mallegni. Nella ripresa i neroverdi rientrano tutt'altro che abbattuti e constringono il Corsanico nella propria metà campo. Al 55' il neo entrato Francis si trova a tu per tu con Negrari che para con un grande intervento. Al minuto 71 i locali accorciano con Stocchi che da dentro l'area con un bel controbalzo trova l'angolo. Nei minuti finali, la palla del 2-3 è nei piedi di Ginocchi, ma ancora Negrari si stende e devia in angolo.



Con questa sconfitta il Rocortola rimane in piena zona playout in terzultima posizione (8pt), tallonata da Filattierese (7pt) e Fortis Camaiore (7pt). La salvezza dista 5 punti: a 13 punti si trovamo appaiati Filvilla, Monti e Atletico Carrara, in casa dei quali i neroverdi saranno impegnati la prossima settimana per un primo importante scontro salvezza.