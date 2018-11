Seconda Categoria, il Ricortola attende il Romagnano per il derby

In Lunigiana altri due derbissimi, Monzone-Monti e Mulazzo-Filvilla

Seconda Categoria - Non finisce mai di stupire la squadra leader Sporting Pietrasanta che raggiunta la vetta dopo nove giornate, guarda tutte dall’alto, e programma le operazioni di rafforzamento dell’organico previsto nella prossima finestra di mercato. La due inseguitrici Corsanico-Fivizzanese sono chiamate a non perdere ulteriori colpi per rimanere almeno a contatto con la corazzata di mister Gabriele Mazzei. Il club del presidente Maurizio Cardellini, rimessosi in careggiata dopo lo stop di Pietrasanta, scende nel pisano per difendere la preziosa posizione. Ad attenderlo i locali della Stella Rossa, a ridosso del girone dei play off, una squadra in piena salute e intenzionata a rimanere nelle posizioni di prestigio.



Il Corsanico ancora “ferito” dal primo scivolone della stagione contro la nuova prima della classe scende in lucchesia, ospite della Fortis Camaiore, attuale “maglia nera” del girone per l’ennesimo derby provinciale che potrebbe nascondere qualche sorpresa.



Il Romagnano, caduto addirittura in casa clamorosamente contro la sorprendente formazione pisana, va a difendere il terzo posto sul campo della pericolante Ricortola. I neroverdi di mister Paolo Bertelloni (foto) non baciati dalla dea bendata in più occasioni devono rimediare ai tre passi falsi consecutivi per cominciare a fare punti almeno in casa propria e levarsi quanto prima dalle sabbie mobili dei play out, un solo successo interno ottenuto alla prima giornata è troppo poco per Ginocchi e compagni.



A respirare l’aria della griglia playoff oltre alla già citata Stella Rossa staziona il Lido di Camaiore. I giallo blu di mister Fabrizio Monga, in netta ripresa dopo ben quattro risultati positivi, salgono al “Panigaccio” contro un’altra rivelazione del girone Atletico Podenzana, reduce dal successo di misura nella strapaesana contro il Filvilla: Giorgio Panesi & soci sono decisi nel centrare l’obiettivo spareggi.



A centro classifica Filvilla e Mulazzo, fermate nell’ultimo turno, dovranno sfidarsi nel derby che rievoca storiche battaglie in programma al “Calani” , le compagini guidate dai tecnici lunigianesi Bellotti e Albareni dovranno cercare di eliminare quelle prestazioni altalenanti, in prospettiva calcio mercato di dicembre.



Sotto il centro classifica troviamo i tre club che nell’ultima giornata hanno fatto punti. Prime tra tutti il Cerreto del presidente Del Freo che scenderà nell’”Arena” di Pietrasanta per contrastare i feroci artigli di Ciro Capuano e compagni. Il Monti di Andrea Bartolini sale in riva al lucido per rosicchiare punti ai cugini di mister Luciano Gulefi nell’ennesimo derby lunigianese. Infine gara interessante tra Filattierese e Atletico Carrara, due squadre che stanno viaggiando al di sotto delle loro potenzialità.



Programma gare, arbitro di domenica 25 /11/2018 (inizio ore 14,30)



Atl.Podenzana-Lido di Camaiore (“Comunale”, Giulio Frosini di Pistoia)

Filattierese-Atl.Carrara (“Selva”, Francesco D’Angelo di Pisa)

Stella Rossa-Fivizzanese (“Castelfranco di Sotto, Lorenzo Ghisari di Livorno)

Fortis Camaiore-Corsanioco (“Via Fonda”, Luigi Marranchelli di Pisa)

Monzone-Monti (“Giannetti”, Fallou Luom di Carrara)

Mulazzo-Filvilla (“Calani”, Vincenzo Smecca di Carrara)

Ricortola-Romagnano (Comunale, Francesco Gravina di Viareggio)

Sp. Pietrasanta-Cerreto (“XIX Sett., Matteo Papeschi di Pontedera)