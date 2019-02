Seconda Categoria, il punto della 21° giornata

La capolista pareggia e si accorcia la classifica. Domenica prossima si gioca Sporting Pietrasanta-Romagnano

Seconda Categoria - Per la lotta al vertice la capolista Pietrasanta esce dal “Calani” di Groppoli (fortino del Mulazzo) con il sesto pareggio della stagione. Nel girone dei playoff il Romagnano torna alla vittoria battendo la pericolante Filattierese e mantenendo i tre punti di vantaggio sul Lido che continua la sua risalita. Nel prossimo turno gli amaranto si giocheranno tutto proprio sul campo della capolista, ricordiamo che i massesi sono gli unici che hanno battuto i ragazzi di Mazzei. Partitissima senza dubbio che si preannuncia di alto livello.



La seconda classificata Corsanico dilaga contro l’Atletico Carrara, rosicchiando due punti ai versiliesi. L’Atletico resiste solo un tempo, sconfitta che permette ai pisani della Stella Rossa di raggiungere i neroazzurri di Sergio Bigarani, comunque sempre in scia della sorprendente Podenzana per un posto nella griglia dei play off. Il club di mister Yuri Angeli si aggiudica il quarto derby della stagione sul campo ostico dei "dragoni" del Monti e consolida il prezioso quinto posto con cinque lunghezze sui pisani della Stella Rossa. Domenica prossima sotto con un’altra strapaesana, al “panigaccio” scendono i rossoblu del Mulazzo.



Rimanendo in tema di sfide tra paesi è terminato in parità l’atteso derby di Fivizzano tra i medicei di Aldo Poggi e i cugini del Monzone, l’ex improvvisato portiere del precedente match contro il Romagnano Mastorci porta avanti la rimaneggiata compagine della Valle del Lucido nella prima frazione con una perla su calcio di punizione, vanificata però dai locali a metà ripresa da Cresci. Punticino che muove la classifica per entrambe, soprattutto per i medicei che non hanno perso del tutto le speranze di poter centrare i play off.



Delle sei sorelle lunigianesi che gravitano a metà classifica in giù, al momento quelle a rischio sono il Filvilla e la Filattierese, appaiate nella palude dei play out. I gialloneri sono in totale apprensione per l’esito da parte del giudice sportivo sull'incredibile espulsione di massa di domenica scorsa, gara sospesa con 11 espulsioni in totale nei minuti di recupero, quando le vespe stavano portando a casa una importante vittoria.



Per i cugini di Filattiera si ferma a Romagnano la striscia positiva di tre successi consecutivi, a nove turni dalla fine il club di mister Tizaino Cassiani deve riprendere quanto prima la risalita, per evitare gli spareggi per non retrocedere. Sulla strada il prossimo impegno si chiama derby contro il Monti, delicato test da prendere con le dovute molle.



In quanto ai "dragoni", la gara con il Podenzana doveva essere il riscatto della battuta d’arresto di Cerreto, l’assenza di Bruno Salku, squalificato per errore, e l’esperto Andrea Caldi solo a metà servizio hanno pesato sull’economia del gioco del team di mister Andrea Bartolini.