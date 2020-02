Seconda Categoria, il punto a sette dal termine

Seconda Categoria - La capolista Romagnano sfrutta al meglio il turno di riposo della ”rivale” Atletico Podenzana rimandando battuti per la terza volta in questa stagione i neroverdi del Ricortola. In virtù del successo con il classico risultato all’inglese, doppietta firmata da tutto polmoni Andrea Dell’Amico, porta a quattro i punti di vantaggio sul club del “panigaccio”. A ridosso delle prime due, avanzano a suon di vittorie i granata del Monzone e i neroazzurri dell’Atletico che consolidano i preziosi posti all’interno dei play off. I lunigianesi di mister Rossano Brizzi confezionano il sesto colpaccio esterno in quel di Viareggio: il pareggio dagli undici metri di Attuoni viene imitato dal subentrato Bonini il quale in piena zona “Cesarini” regala la vittoria che vale il terzo posto in classifica, ad una lunghezza dei cugini di Podenzana. L’Atletico di mister Michele Dati con la sofferta ma strepitosa rimonta nel match interno contro i lucchesi del San Macario rimane nei piani nobili, l’undici marmifero è pronto a sferrare, dopo il riposo di domenica prossima, l’attacco finale alla vetta del girone. Nonostante il pareggio casalingo nel derby con la Fortis il Lido di fabrizio Monga conserva il quinto posto, ma gli spareggi, se la davanti le immediate inseguitrici continuano a vincere, sono a forte rischio. A metà classifica si posizionano i medicei della Fivizzanese che fanno loro il derby contro i cugini della Filattierese: il team di mister Marco Mencatelli con un gol per tempo, nonostante l’inferiorità numerica, inguaiano ulteriormente i gialloverdi che presentavano sulla panchina il nuovo allenatore Aldo Poggi. Chi ha ripreso vigore sono gli avenzini di mister Augusto Secchiari usciti a testa alta dal “Don Bosco” di Monti nel difficile test contro i dragoni. Alla lunga capitan Paolo Pappagallo & soci hanno sopperito all’inferiorità numerica pareggiando il conto con Pierami e nel finale rischiando di portare a casa i tre punti. Boccata d’ossigeno che permette all’Attuoni di incalzare il San Macario sconfitto alla Fossa , ora i punti di distacco dai lucchesi sono ridotti a