Seconda Categoria, il mercoledì di Coppa

Seconda Categoria - Il mercoledi di coppa vede impegnate quattro squadre del Girone A. Per il passaggio al terzo turno sono ci sono Filattierese, Atletico Podenzana, Romagnano e Ricortola. Iniziamo dal derby della “Selva” dove i locali a distanza di tre giorni hanno a disposizione la sfida-bis contro il club del “panigaccio”, In campionato domenica scorsa l’ha spuntata il team di mister Yuri Angeli per 2-1, per il neo mistergiallo verde Roberto Neri è d’obbligo riscattare il negativo esordio per proseguire almeno nella competizione regionale. Come da regolamento i locali del bomber Roberto Neri & soci hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Per gli ospiti, in netta ripresa nel torneo tonificati dal successo nel derby proprio contro gli stessi avversari, tenteranno nuovamente il colpaccio per garantirsi il biglietto per il terzo turno.



Nel secondo raggruppamento si scontrano le due prime della classe, il “nostro “ Romagnano ospita il lucchesi del Vagli regina del Girone C che vanta uno score, dopo sei giornate di campionato, da record: sei vittorie su sei, miglior attacco del girone con 17 centri e soli due reti subite, a guidare l’attacco l’esperto Alessandro Malatesta con sette gol. Il team di mister Paolo Alberti non è da meno, guida il girone dalla prima giornata con cinque vittorie e un solo pareggio (quello con l’Atletico Carrara), nel miglior attacco del campionato presenta il cannoniere Matteo Costa con 8 centri all’attivo.





Nel terzo gruppo, a distanza di due settimane dal confronto in campionato, si ritrovano di fronte il Ricortola e la Fortis Camaiore, nel torneo si erano imposti i neroverdi di mister Alessandro Fini per due a uno, al termine di una convincente prova. In coppa da diverse edizioni il regolamento premia la squadra che gioca fuori casa, se al termine dei 90 più supplementari il risultato non si sblocca passano gli ospiti. Il prossimo turno sempre con gara secca è fissato per mercoledi 20 novembre prossimo.



Programma gare 2° turno gara secca di mercoledi 23 ottobre



Filattierese-Atl.Podenzana (“Selva” ore 15,30, Jacopo Fontanini di Viareggio)



Romagnano-Vagli (“Fossa”, ore 15,30, Dario Del Seppia di Pisa)



Ricortola-Fortis Camaiore (Comunale, ore 20,30, Mirco Ricci di Viareggio)