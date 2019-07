Seconda Categoria, il mercato del Monti

Seconda Categoria - In casa dei “dragoni” il diesse Stefano Meloni è riuscito a tenere anche per la prossima stagione il fuoriclasse Bruno Salku. La campagna di rafforzamento è proseguita con il ritorno dell’esperto difensore centrale Stefano De Angeli, ex di Torrelaghese e Mulazzo nell’ultimo torneo. L’icona del reparto difensivo costituirà indubbiamente per la coppia tecnica Costa-Della Zoppa una sicurezza. De Angeli ritorna al Don Bosco per la terza volta nella sua carriera, la prima nel lontano 2003 dove i veneliesi militavano in prima categoria, ha portato i galloni di capitano per quattro stagioni dal 2005 in poi. Il secondo “ritorno” nella stagione 2016/17 per due stagioni, dopo la parentesi in versilia lato Torre del lago e risalita nel mercato invernale in lunigiana in quel di Mulazzo. Sono bastate poche parole con il fattivo diesse Stefano Meloni e Riro Carlotti che Stefano non ha nascosto l’affetto per Monti unitamente all’attaccamento ai colori del suo paese. Secondo “ritorno” con la biceleste è quello di Paolo Puppi, esterno difensivo tutto polmoni, anche in questo caso ennesima pedina per la massiccia rimpatriata. Per la porta c’è l’arrivo dell’esperto Lorenzo Rocchi a far da chioccia al promettente Martino Gerali, a centrocampo si comincia ad intravedere un reparto di assoluta qualità, dal confermato “Pupo” Andrea Caldi viene ufficializzato l’innesto del talentuoso “jolly” Thomas Orsoni dall’ex Filvilla, raggiunto dal trequartista Matteo Coraci dal Fosdinovo. Nelle ultime ore si prospetta l’ennesimo ritorno del “bomber” Cristian Borghetti ex di Palleronese e Mulazzo.