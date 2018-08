Seconda Categoria, il girone 2018/2019: le prime impressioni

Sporting Pietrasanta la più quotata dagli addetti ai lavori. Parlano Ferrara, Bambini e Del Freo

Seconda Categoria - Nella giornata di lunedi 13 agosto il Comitato Regionale della Figc ha ufficializzato i gironi dei dilettanti. Per quanto riguarda il Girone A della Seconda Categoria, le partecipanti erano in soprannumero e ad andare nel girone C saranno il Migliarino Vecchiamno e l’Unione Quiesa Massaciucoli. Quindi le sedici pronosticate sono: Atletico Carrara dei Marmi, Atletico Podenzana 2004, Cerreto, Corsanico, Filattierese, Filvilla, Fivizzanese, Forte dei Marmi 2015, Fortis Camaiore, Lidio di Camaiore, Monti, Monzone 1926, Mulazzo, Ricortola, Romagnano Calcio, Sporting Pietrasanta. A far la parte del leone sono le luniganesi con sette compagini, cinque i club della provincia limitrofa lucchese, quattro le formazioni del comune di Massa Carrara e Montignoso.



Dopo il ricco e molto attivo mercato estivo, sono molte le squadre con grande potenziale ma per voce di molti addetti ai lavori la più quotata è lo Sporting Pietrasanta di mister Mazzei.



Alessandro Ferrara (foto), collaboratore tecnico e allenatore in seconda del Filvilla, attento conoscitore del campionato, mette in prima fila lo Sporting Pietrasanta: “Lo Sporting Pietrasanta sono mesi che è accreditata alla vittoria finale, ma dovrà giocarsela con tutti, soprattuttto in Lunigiana dove alcuni campi sono molto caldi. In seconda fila inserisco l’Atletico Carrara, vera rivelazione dello scorso campionato, poi i cugini della Fivizzanese e quelli della rinnovata Filattierese, seguiamo noi, l’Atletico Forte dei Marmi e il Lido di Camaiore, senza tralasciare il Corsanico che, visto l’organico che ha allestito, potrà essere una valida outside per tutti”.



Nicola Bambini, neo tecnico della Filattierese, paragona il girone appena partorito ad una autentica Prima Categoria: “A mio avviso, oltre al tasso tecnico elevato, il campionato sarà di certo il più avvincente di questi ultimi anni. Tra quelli che volgono risalire in fretta, quelli che dichiarano di essere già in Prima, e quelli che dovranno lottare per non scendere, le componenti per un grande campionato ci sono tutte, iniziando come antipasto dai gironi di “fuoco” della imminente coppa toscana di categoria, dopo due turni ne sapremo di più.



Per la new entry Cerreto il commento dopo l’uscita del nuovo girone di seconda categoria, del presidente Andrea Del Freo è molto sintetico: “Girone molto tosto, a mio avviso saranno numerose le squadre che ambiscono al salto di categoria, visti gli organici ai nastri di partenza non ci saranno compagini di comparsa, prevedo molto equilibrio specialmente in quei club che hanno investito in prospettiva, comunque auspico buon campionato a tutti".