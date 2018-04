Seconda Categoria, il commento della 28° giornata

Ancora aperta la lotta per due posti play off, a 180’ dalla fine può ancora succedere di tutto

Seconda Categoria - A 180 minuti dal termine, alcuni risultati della giornata appena trascorsa, hanno emesso già verdetti definitivi. L’Unione Montignoso sceso dalla Prima Categoria lo scorso anno, con la larga sconfitta in casa del Versilia ha cestinato le ultime flebili speranze di disputare lo spareggio per la mantenere la categoria. Invece il campionato è più che vivo nell’altra zona Play, quella per poter salire di livello. Dopo i due punti tolti dalla disciplinare, l’Atletico Carrara ne lascia tre al Filvilla, riaprendo a più squadre la rincorsa ai piazzamenti play-off. Ora i nerazzurri di mister Sergio Bigarani devono “guardarsi” alle spalle specialmente dai lucchesi della Fortis, distanti tre lunghezze. Mantengono la loro invidiabile posizione la Fortis e la Fivizzanese entrambe vittoriose nei loro impegni interni.



I medicei, ormai non più della coppia Bertoli-Grandetti, perché in queste ore la Società presieduta da Maurizio Cardellini ha accettato la richiesta di dimissioni del direttore tecnico, per motivi personali, erano sotto di due con i campioni della Torrelaghese, poi nella ripresa al comunale la musica è cambiata. Prima i medicei pareggiano e poi ribaltano il risultato con una prestazione maiuscola, di Ettore Gassani, che mette a referto il 23° centro stagionale. Ora la Fivizzanese per conquistarsi un posto agli spareggi dovrà fare punti con il Montignoso e con il Corsanico. A ridosso della griglia play-off a due punti resiste il tris di inseguitrici Corsanico, Filattierese e Monti che nonostante i rispettivi successi, al momento sono fuori dai giochi, rientrerebbero in corsa nelle eventuali clamorose battute d’arresto delle tre compagini che stanno davanti. Il ventinovesimo turno propone sulla carta due scontri diretti, sfide che potrebbero dare una chiara e decisa svolta per il quarto e quinto posto della griglia play-off.

Il primo è il test che dovrà superare l’Atletico Forte di mister Mannoni nella tana del Corsanico in quel di Bargecchia. Senza dubbio gara chiave per gli “orange” di mister Della Latta, un successo sui cugini dell’Atletico darebbe la spinta a Salini & soci di salire a Fivizzano in cerca del lascia passare per il quinto posto. Per quanto riguarda le due lunigianesi Filattierese e Monti, tenute a galla dalla matematica, restano alla finestra in attesa degli eventi della coppia Fortis-Fivizzanese.



Nelle parti medio basse e quelle dell’ex zona rossa, dall’ottavo posto del Lido di Camaiore al Monzone, le squadre giocheranno per onorare maglia e campionato senza particolari assilli di risultato; con la retrocessione del Montignoso si è chiusa la causa play-out.

Colpo di coda del Versilia Calcio che riscatta il match dell’andata con l’Unione Montignoso, mettendo nella porta avversaria ben sette reti, da segnalare il poker di Michele Giovannini che manda in archivio la seconda vittoria della stagione per l’undici di mister Alessandro Marsili. Inoltre sottolineamo con piacere la linea verde messa in campo dai versiliesi: dalla juniores, dopo Mazzi, Angeli, Szabo, Dal Porto, contro i massesi, è sceso facendo il suo esordio dal primo minuto il difensore centrale Pace.