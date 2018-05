Seconda Categoria: il campionato delle lungianesi, esaminate dal tecnico Fabiano Centofanti

"Troppe le sconfitte in trasferta (37) subite dalle cinque compagini"

Seconda Categoria - Panoramica sulle protagoniste lunigianesi del campionato appena concluso, torneo che ha visto dominare i versiliesi della Torrelaghese di mister Mazzei, da parte del tecnico ex Filattierese Fabiano Centofanti. Il mitico “Yuarj”, persona di spicco nel calcio dilettantistico, ripercorre il cammino dei club del comprensorio, pronunciandosi appunto sulle cinque sorelle della Lunigiana. La sintetica ma completa analisi di Centofanti inizia dalla compagine giallo nera di Villafranca, della quale il tecnico di Podenzana ha apprezzato il lavoro e progetto:



Filvilla 7,5: La giovane compagine giallo nera, allestita in collaborazione con la Pontremolese dal direttore sportivo Andrea Bellandi e guidata da mister Andrea Albareni con il suo inseparabile secondo Alessandro Ferrara, ha fatto un buo campionato. A mio avviso hanno operato molto bene, miscelando ottimamente i diversi fuori quota con i giocatori della vecchia guardia e icone del calcio lunigianese, quali Andrea e Luca Caldi, che ho avuto occasione di allenarli in più campionati. Ebbene questa squadra, partita con il progetto di ben figurare e ripetere gli spareggi play off, ha messo in mostra il buon valore dei giovani del territorio. Le “vespe”, nonostante il travagliato cammino dovuto a vari infortuni a giocatori chiave, si sono piazzati al sesto posto, a sole tre lunghezze dalla griglia dei play off e davanti alle due accreditate “sorelle” Monti e Filattierese.



Fivizzanese 7: i medicei hanno coronato una stagione con il premio della semifinale play off del girone in virtù di un finale di campionato a dir poco entusiasmante. L’organico di Fivizzano, basato sull’ossatura dello scorso anno e con gli innesti della coppia Gassani-Rubino, ha ottenuto i risultati sperati. Spiccano i dieci successi interni al “comunale”, autentico fortino dei lungianesi. A mio avviso più di un obiettivo è stato raggiunto nella stessa stagione dal club fivizzanese che vanta ancor oggi un pubblico di altre categorie. La squadra del presidente Maurizio Cardellini è uscita con onore dalla semifinale play off in casa dell’Atletico Forte, mettendo in evidenza anche nel test di spareggio del “Necchi Balloni” le potenzialità espresse sul campo in campionato.



Filattierese 6,5 Il club giallo verde dopo una buona campagna di mercato con la precisa intenzione di rafforzare l’ossatura già esistente, con gli arrivi dei vari Bernieri, Chakir, Lazzerini, Mori, Petazzoni, Spagnoli e Zuccarelli,e la buona partenza del torneo, ha fatto presagire un campionato da vertice. Alla lunga però hanno inciso, soprattutto, le pesanti sconfitte in trasferta, esiti purtroppo determinati che non hanno consentito al mister subentrato in corsa Luigi Della Zoppa di riportare il club di Filattiera al minimo obiettivo prefissato dal sodalizio lunigianese. Di positivo, da segnalare il quarto attacco del girone.



Monti 6 Dopo una partenza ad handicap, il collaudato gruppo storico dei "dragoni", guidato per il secondo anno consecutivo da mister Nicola Bambini, ha ripreso le redini del campionato giornata dopo giornata. Anche per il Monti, come è stato per i cugini della Filattierese, ha pesato non poco il percorso fuori casa: troppi i nove stop rimediati in esterna per Terenzoni e compagni che, particolarità, non hanno mai pareggiato nei quindici match fuori casa a disposizione.



Monzone 6,5 Come classifica i granata sono arrivati al terzultimo posto della graduatoria e ovviamente il “voto” sarebbe stato più alto se fossero arrivati oltre la metà della classifica. A mio avviso il loro principale obiettivo è stato più che raggiunto anche se a poche giornate dalla fine del campionato e in virtù del consistente distacco dalle due ultime della classe. Obbiettivamente la mia valutazione è sulla stessa linea delle altre cugine: la “rifondazione” della compagine della Valle del Lucido, avvenuta in tarda estate per merito dei dirigenti storici Fabiani, Dini ,Sisti,Tedeschi,Montani, Lucchi e tanti altri, ha ridato “vita” al calcio di Monzone. Vorrei sottolineare il grande “lavoro” e salutare ancora una volta il compianto ex mister, nonché amico, Fabrizio Mancini che fino al suo ultimo saluto ha guidato la squadra.



Nelle sfide strapaesane prevale la Fivizzanese: nel girone di ritorno il resoconto dei derby in terra di Lunigiana è a favore della formazione dei medicei, ben condotta dal deus macchina diesse dott. Cristiano Trasatti.



Fivizzanese punti 8, con all’attivo 2 vittorie (Monti e Monzone), 2 pareggi (Filvilla e Filattierese) e nessuna sconfitta. Segue al secondo posto la Filattierese con 6 punti, con due successi (Filvilla e Monzone), un pareggio (Fivizzanese) e una sconfitta a Monti. Al terzo posto la coppia Filvilla-Monzone con 5 punti, entrambe con una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Ultimo posizione per i dragoni del Monti con 4 punti, in base ad una vittoria (Filattierese), un pareggio (Monzone) e due sconfitte, con la Fivizzanese e Filvilla.