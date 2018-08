Seconda Categoria, i protagonisti: parlano Bambini e Guelfi

Ai nostri microfoni virtuali i due mister di Filattierese e Monzone

Seconda Categoria - Si avvicina l’inizio della nuova stagione per le sette “cugine” lunigianesi che prenderanno parte al campionato di Seconda Categoria, delle quali più della metà hanno cambiato la guida tecnica.



In quel di Filattiera alla corte del neo direttore generale ex presidente di Lunigiana e Pontremolese Pietro Rizzi (foto a destra) si è accasato il tecnico di Soliera ex di Podenzana, Monzone e Monti Nicola Bambini (foto a sinistra). In riva al Lucido, a guidare i granata del presidente Andreino Fabiani il lunigianese Luciano Guelfi che proprio con il Monzone iniziò la carriera da allenatore.



Sentiamo cosa hanno da dire i due tecnici sul campionato alle porte:



Bambini: "E' stata una bella cosa essere stati chiamati da una piazza ambita come Filattiera. C’è stata subito la volontà da parte di entrambe le parti di metterci immediatamente al lavoro, specialmente sul mercato che è stato assai corposo, per cominciare a programmare in tempi utili la squadra. Il mercato, ripeto, è stato importante e questa squadra dovrà competere per disputare un grande campionato, mi limito a dire che la squadra è stata assemblata bene. Non è escluso, come può succedere a tutte le squadre, che ci sia ancora in canna un ultimo colpo. Al momento comunque la squadra è competitiva, non posso essere altro che soddisfatto, chiaramente il verdetto lo darà il campo. Le mie preferite del girone sono lo Sporting Pietrasanta, credo che sarà la squadra da battere, ma anche altre compagini che si sono rinforzate, dalle nostre “cugine” al Romagnano appena retrocesso, senza tralasciare le lucchesi come l'Atletico Forte, che è arrivato alla finale regionale dei play off".



Guelfi: “Sono molto contento di essere andato in una società seria come Monzone, con persone competenti ed organizzate. Mi è stata messa a disposizione una buona rosa di giocatori con la quale si può lavorare bene e sicuramente migliorare. Il campionato che andremo a disputare è uno dei più difficili di questi ultimi anni, dove troveremo 5/6 squadre attrezzate sotto tutti i punti di vista che puntano alla vittoria finale. Noi dovremo farci trovare pronti a dare battaglia come è sempre stato nel dna del Monzone. Per il momento i nostri arrivi sono stati quelli del centrocampista Mastorci e del portiere Landi, stiamo cercando una prima punta, confido nel nostro diesse Gabriele Lucchi, molto attento su tutte le piazze".