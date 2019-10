Seconda Categoria, guida alla sesta giornata

Seconda Categoria - Nella sesta giornata del torneo di Seconda Categoria, le prime quattro formazioni hanno tutte impegni fuori casa. Le due capo classifiche, Romagnano (foto) e Lido sono di scena rispettivamente a Bozzano e ad Avenza. Le rivelazioni di questo inizio di stagione, quali le lucchesi Fortis e Viareggio 86, vanno a far visita al Monzone di Brizzi e al Ricortola di Fini. In Lunigiana si riaccendono i riflettori per due storici derby, il primo è quello di Filattiera dove in settimana c’è stato il cambio dell’allenatore, al posto del dimissionario Alessandro Maurelli è subentrato il pontremolese Roberto Mori che battezza la sua nuova avventura con la temibile Altetico Podenzana. L’altra strapaesana è tra due compagini deluse, il Barbarasco, fanalino di coda del girone (ancora senza punti) e il Monti di mister Luigi Della Zoppa che in queste prime cinque giornate fuori casa non ha racimolato neppure un punto. La Fivizzanese, uscita sconfitta dal match con i carrarini dell’Atletico Carrara, stop mal digerito, scende a San Macario con l’intento di riprendersi i punti persi in casa, l’impegno con i lucchesi sembra alla portata di Mister Marco Mencatelli. L’unica compagine della lunigiana che gode di buona salute è il Monzone di Rossano Brizzi: caduta l’imbattibilità, i granata tornano al “Giannetti” con voglia di riscatto ma consapevoli di affrontare una delle quadre più in forma del torneo, la Fortis Camaiore. In fine importante confronto tra alla Fossa tra l’Atletico Carrara di Michele Dati e lo Sporting Forte Dei Marmi: i marmiferi vogliono il risultato positivo per dare continuità al buon momento che li ha portati nelle zone nobili della classifica.



Programma gare di domenica 20/10/2019 (ore 15,30)



Atl.Carrara-Sp.Forte dei Marmi (“Fossa”, Davide Mento di Pisa)

Attuoni Avenza-Lido di Camaiore (“Paolo Deste”, Ludovico Cravini di Livorno)

Barbarasco-Monti(“Allende”, GianLuca Noto di Pisa)

Filattierese-Atl.Podenzana (“Selva”, Francesco Castorina di Lucca)

Monzone-Fortis Camaiore (“Giannetti”, Federico Giacomelli di Pisa)

Ricortola-Sp.Viareggio 86 (Ricortola, Gabriele D’annibale di Livorno)

San Macario-Fivizzanese (S.Macario, Francesco Dell’Agnello di Pontedera)

Sp. Bozzano-Romagnamno (“Rontani”, Gianni Gambini di Pontedera)