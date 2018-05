Seconda Categoria, grande attesa per la finale Play Off Atletico Forte di Marmi-Fortis Camaiore

Nella finale di Pietrasanta (ore 16.00) si vedrà scendere in campo ben tre cannonieri da più di 100 gol a testa

Seconda Categoria - Ultimo atto del girone Apuo-lunigianese e versiliese di Seconda Categoria. A giocarsi il passaggio di categoria sono due “versiliesi”, la new entry Atletico Forte dei Marmi e la Fortis Camaiore. Entrambe hanno centrato il secondo obiettivo della stagione, sbrigando le pratiche nelle due combattute semifinali.



La compagine di mister Giacomo Vannoni ha superato l’unica compagine della lunigiana, la rivelazione Fivizzanese (3-1 - foto), quest’ultima uscita con onore dal match del “Necchi Balloni”, mentre la Fortis di mister Francesco Orsetti, avendo a disposizione un solo risultato, nel primo tempo extra ha compiuto il blitz in casa dell’Atletico Carrara (0-1) e guadagnandosi così il pass per disputare la finalissima.



Anche in questo contesto se l’atteso match non dovesse sbloccarsi attraverso i tempi regolamentari e quelli extra, a festeggiare saranno i rosso blu dell’Atletico Forte, che hanno concluso la stagione regolamentare più alti in classifica rispetto agli avversari. Dopo lo spareggio di Pietrasanta la vincente affronterà chi si aggiudica la finale del girone B, ossia tra il S.Miniato e il Borgo a Buggiano.



Le due finaliste sono arrivate al prestigioso obiettivo in virtù di un percorso dall’alto profilo, i rispettivi team hanno espresso oltre al redditizio calcio una regolare continuità: Francioni & soci si presentano come miglior reparto offensivo dell’intero girone, quasi settanta centri a referto per i versiliesi, domina Giacomo Tedeschi con 18 reti; da parte dei rosso blu della Fortis il costante rendimento del trascinatore Marzio Luisotti che, coadiuvato dai compagni, ha raggiunto la meritata possibilità di “giocarsi” il passaggio alla categoria superiore.



Una speciale e curiosa nota in tema di bomber, nella finale di Pietrasanta si vedrà scendere in campo ben tre certificati cannonieri, tutti per aver superato quota 100 gol a testa: Tedeschi e Lossi dell’Atletico, Luisotti per il club di Camaiore.



Probabili formazioni



Atletico Forte: Lippi, Maggi, Defanti, Antonucci, Pagni, Coppedè, Giacomo Tedeschi, Gianluca Tedeschi, Angeli, Lossi, Francioni (pronti ad subentrare: Latini, Guarini, Celi, Benedetti, Neri, Borzonasca e il portiere Jacopi) All. Vannoni

Fortis Camaiore: Bernini, Paoli, Pardini, Dini, Lari, Pellegrini M., Simonini, Giordani, Pellegrini A., Luisotti, Barsotti (a disp. Raffaelli, Mointi, Giannecchini, Barbuti, Mallegni e Corsetti) All. Orsetti.



Ad arbitrare la finale è sta designato il sig. Duccio Mancini della sezione di Pistoia.