Seconda Categoria, giornata di scontri al vertice

Seconda Categoria - Il penultimo turno del girone di andata è concentrato sul big-match Romagnano-Atletico Podenzana. Le due leader, appaiate a 28 punti, sono reduci da differenti risultati ottenuti nella precedente giornata, il club del “panigaccio” (foto) ha interrotto contro la matricola Sporting Viareggio la striscia delle cinque vittorie consecutive, mentre il team di Paolo Alberti ha rimandato battuti i lunigianesi del Monti, incamerando i tre punti che li hanno riportati in vetta al girone. Due formazioni di grande qualità, guidate da allenatori preparati che non lasciano nulla al caso e che hanno preparato la partita con grande attenzione. Al "Raffi" di Romagnano, fischio d'inizio ore 14.30, sarà presente il pubblico delle grandi occasioni, per assistere ad una partita di altissimo livello.



A ridosso delle due squadre di testa, incalza la coppia Lido-Atletico Carrara, distaccate di una e tre lunghezze. Le due si affronteranno nello scontro diretto in casa dei versiliesi di mister Fabrizio Monga. Il Lido esce dal derby vinto in casa dei cugini del Forte dei Marmi, mentre li marmiferi di Michele Dati, considerati dagli addetti ai laori la squadra con il miglio gioco, hanno battuto tra le proprie mura nientemeno che i lunigianesi del Monzone. I blasonati granata di mister Brizzi tallonano i marmiferi a -2 e oggi aspettano l'ultima in classifica Sporting Bozzano che di punti ne ha solo 5. Ghiotta occasione per incamerare i tre punti e scalare avvicinarsi al vertice, visti gli scontri diretti al piano di sopra.



Per trovare la prima lunigianese bisogna scendere fino al decimo posto dove la Filattierese di Roberto Neri guida le altre due “sorelle” Monti e Fivizzanese. I gialloverdi reduci dal pari interno contro l’Attuoni scendono a Camaiore, ospiti della Fortis, appaiata in classifica per un delicato test. Il Monti di Luigi Della Zoppa in settimana è stato protagonista di diverse operazioni di mercato, vestiranno la casacca bi celeste già questo pomeriggio il centrocampista ex Ceparana Marco Maccione, l’esperto portiere ex Barbarasco Marco Cavalier Doro, il difensore Nicolò Botti, che ritorna dalla Villafranchese dopo qualche mese, e Riccardo Reburati, altro gradito ritorno dalla Filattierese. In uscita il veterano dei bomber Cristian Borghetti e il difensore Sadiq Walid, entrambi si accasano al Vallizeri, in Terza Categoria.



La Fivizzanese sempre implicata nella zona rossa è di scena a Viareggio per un insidioso test, ospite dello Sporting. Il Ricortola, che arriva da due vittorie consecutive, cerca la tripla in Via delle Pinete contro il San Macario, sopra di un punto ai neroverdi. Il risultato pieno consentirebbe alla truppa di Alessandro Fini di scavalcare gli avversari e portarsi a metà classifica.



Osserverà un turno di riposo l’Attuoni che doveva incontrare i lunigianesi del Barbarasco i quali la scorsa settimana hanno issato bandiera bianca.



Programma gare, arbitro di domenica 15/12/2019 (ore 14,30)



Fortis Camaiore-Filattierese (“Via Fonda, Marco Buccheri di Pisa)

Lido di Camaiore-Atl.Carrara (“Benelli” Luca Covassin di Pisa)

Monti-Sp.Forte dei Marmi (“Don Bosco”, Alessio Principato di Pisa)

Monzone-Sp.Bozzano (“Giannetti” Dario Del Seppia di Pisa)

Ricortola-San Macario (“Ricortola”, Giacomo di Legge di Pisa)

Romagnano-Atl.Podenzana (“Raffi”, Matteo Maccanti di Pisa)

Sp.Viareggio-Fivizzanese (“Basalari” Leonardo Lombardi di Pontedera)