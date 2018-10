Seconda Categoria, Fivizzanese pareggia a Lido ma resta in testa

I gol di Gassani e Del Giudice non bastano

Seconda Categoria - Lido di Camaiore: Pieraccini, Chiarini, Tomei, Signorini, Matrone, Angeli, Lazzareschi, Del Carlo, Cima, Chiusalupi, Buselli (56' Terraglia). A disp.: Battelli, Grotti, Papi, Dal Pino, Bascherini, Garofalo.

All.: Monga.

Fivizzanese: Ippolito, Del Giudice, Conti, Ceragioli, Riani, Duchi (69' Pigoni), Cresci, Bianchi (50' Youssefi), Gassani, Crocetti, Barbieri (55' Rubino).

A disp.: Gianni, Varanini, Serafini, Simonelli.

All.: Poggi.

Reti: Gassani 40', Tomei 46', Del Giudice 70', Lazzareschi 73'

Note: espulso Tomei al 51', Ceragioli al 90'



LIDO DI CAMAIORE- La Fivizzanese di mister Aldo Poggi passa due volte in vantaggio ma non riesce a vincere a Lido di Camaiore. La squadra medicea mantiene comunque la testa della classifica con 10 punti, appaiata con la superlative Corsanico e Sporting Pietrasanta.



Fivizzanese che passa in vantaggio con un gioiello su punizione di Ettore Gassani che

bacia il palo e poi entra in rete. Pareggio subito a inizio secondo tempo, per un indecesione del portiere ospite. Il momentaneo 1-2 è un bel gol del difensore Michael Del Giudice, bravo a sfruttare al meglio un assist di Gassani. Locali che non mollano e trovano ancora il pareggio, grazie ad una "fucilata" di sinistro di Lazzareschi che, a causa di una sfortunata deviazione di Raini, spiazza Ippolito.



Nel finale, con entrame le squadre in 10, spazi aperti e contropiedi da una parte e dall'altra, ma i due portieri sono miracolosi e tengono il risultato per un giusto pareggio.