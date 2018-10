Seconda Categoria, Fivizzanese-Fortis Camaiore 3-1

Ci pensano i "massesi" Rubino, Gassani e Del Giudice

Seconda Categoria - Fivizzanese: Ippolito, Del Giudice, Bertoli, Conti (Simonelli), Pigoni, Duchi (Bianchi), Cresci, Youssefi (Serafini), Rubino (Varanini), Gassani, Crocetti (61' Barbieri) A disp.: Gianni, Duranti. All.: Poggi.

Fortis Camaiore: Bernini, Pardini, Giannecchini, Monti, Barsotti (Martinelli) Barbuti, Simonini, Mallegni W., Farnocchia, Pardini, Paoli. A disp.: Piaceri, Giordani, Mallegni G., Ojiaku. All.: Orsetti.

Reti: Rubino 29', Gassani 50', Simonini 59', Del Giudice 60'



FIVIZZANO- Ancora una grande prestazione per gli uomini di Poggi che vincono facile con la Fortis e con 13 punti, frutto di 4 vittorie e un pareggio, rimangono in testa alla classifica, in coabitazione con le corazzate Corsanico e Sporting Pietrasanta.



Locali che passano in vantaggio alla mezzora con un bel gol di Rubino, a coronamento di un ottima azione in area di rigore avversaria. Il raddoppio arriva a inizio ripresa con il solito Gassani che dribla due giocatori e fredda la retroguardia versiliase. Gli ospiti accorciano con un capolavoro di Simonini, su punizione totalmente imprarabile per Ippolito. Nessun problema per la Fivizzanese che al minuto successivo ritrova subito il doppio vantaggio con Del Giudice che chiude la partita e mette "in ghiaccio" il risultato fino al triplice fischio.