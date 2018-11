Seconda Categoria, Fivizzanese fa suo il derby

Gassani e Youssefi portano la Medicea in seconda fila

Seconda Categoria - Fivizzanese 2 - 1 Mulazzo

Fivizzanese Ippolito, Riani, Bertoli, Conti, Pigoni (81' Ceragioli), Duchi, Youssefi, Cresci, Rubino (88' Tedeschi), Gassani, Barbieri (71' Serafini). A disp.: Gianni, Simonelli, Duranti, Pasquali. All.: Poggi

Mulazzo El Attifi, Franchini, Surace, Boggi, Cham, Luccini, Luppi (78' Tamagna), Uberti (30' Ribolla), Baciu, Gussoni Es Sharaoui. A disp.: Caroli All.: Bellotti.

Arbitro: Pucci di Carrara

Reti: Gassani rig. 31', Youssefi 52', Gussoni 55'

Note: espulso Boggi 30', Gassani sbaglia rigore al 42'



FIVIZZANO- Fivizzanese vince a fatica contro un rimaneggiato e ottimo Mulazzo e si porta in seconda posizione in graduatoria, in coabitazione col Corsanico, due punti sotto alla capolista Pietrasanta. Biancoazzurri in vantaggio con un gol di Gassani su calcio di rigore, ed espulsione di Boggi che ha salvato di mano una palla che stava per entrare in rete. Medicea che manca il raddoppio ancora con Gassani che questa volta fallisce un secondo calcio di rigore, ma che arriva dopo 7 minuti della ripresa col quarto gol stagionale di Youssefi che sfrutta un assist di Gassani. Il Mulazzo dopo 3 minuti riesce ad accorciare con Gussoni, in mischia, ma poi la Fivizzanese regge e nonostante le attacchi degli ospiti mantiene il risultato. Da segnalare un palo di Gussoni per il Mulazzo e uno di Rubino per i locali.