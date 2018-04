Seconda Categoria, finisce tristemente l´era del Montignoso

Con una goleada subita addirittura dal fanalino di coda Versilia, i rossoblu disonorano la storica maglia e retrocedono in Terza Categoria

Seconda Categoria - A due giornate dal termine di una stagione disastrosa l'Unione Montignoso è matematicamente retrocessa in Terza Categoria. Un 7 a 1 in casa dell'ultima in classifica, e già retrocessa da tempo, Versilia Calcio è la massima sintesi del campionato dei rossoblu che con questa disfatta macchiano la storia della società montignosina.



Sono finiti tempi in cui alla "Renella" si giocavano partite di alta classifica di Promozione e si vincevano campionati di Prima Categoria. Una società punto di riferimento del calcio apuano che è sempre stata ambita dai migliori giocatori della zona e dotata di un centro sportivo all'avanguardia. Ma poi il vortice della crisi, che sta ingoiando il mondo del calcio negli ultimi anni e facendo una moria di società (in primo luogo nei comuni di Massa e Montignoso), non ha avuto pietà sulla quella montignosina che oggi si ritrova retrocessa clamorosamente in Terza Categoria.



Non è facile puntare il dito su chi sia il colpevole di questa "debacle", sul perché il campo sia in una condizione così deplorevole, su quali siano le responsabilità del comune e delle società in tutto questo. La barca è affondata e sono tutti colpevoli, dall'armatore, al capitano, per passare all'intero equipaggio. Tutto ha un inizio e tutto ha una fine, niente di nuovo, ma sicuramente l'Unione Montignoso meritava un epilogo più dignitoso.