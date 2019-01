Seconda Categoria, finisce in pareggio il big match Podenzana-Romagnano

Guadagnucci (rig) e Lopez i marcatori di giornata

Seconda Categoria - PODENZANA: Magnani, Pantera, Aberint, Viagi, Bonini, Gnoffo, Mosti, Moscatelli, Martinucci, Guadagnucci, Scarpa (A disp. Rocchi, Ariani, Centofanti, Bondi, Mosti, Bertipagani) All. Amgeli

ROMAGNANO: Fusani, Perinelli, Menchini, Dell'Amico, Mosti, Veralli, Lopez, Poggi, Di Benedetti, Bertoneri, Lombardini (A disp. Borzoni, Coletti, Nardini, Costa, Michelucci, Fall) All. Alberti

RETI: 26 'Guadagnucci (rig), 44' Lopez



PODENZANA- Pareggio giusto tra due squadre in forma che meritano l'alta posizione in classifica. Podenzana tonico e aggressivo che si rende spesso pericolosa su mischie e palle inattive. Romagnano dal grande potenziale che dimostra tecnica e temperamento, pericolosissima in contropiede e in fase di transizione. "Panigacci" in vantaggio al 26' con il rigore dello specialista Guadagnucci, procurato da Martinucci (uno dei migliori in campo). Ospiti che pareggiano a un minuto dal riposo, palla persa in uscita dalla difesa locale, Lopez riceve e con un bel diagonale non lascia scampo a Magnani. Nella ripresa grande equilibrio e poche occasioni, risultato finale 1-1.



Con questo pareggio il Romagnano (30) gira come terza classificata, distante 3 lunghezze dalla coppia di vertice Corsanico e Sporting Pietrasanta, mentre il Podenzana (23) occupa l'ultima posizione della griglia dei playoff, un punto sopra la Fivizzanese e a 5 dalla quarta in classifica Lido Di Camaiore (28).



Nella foto Angeli, mister Podenzana.