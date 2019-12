Seconda Categoria, è “bagarre” tra Podenzana e Romagnano

Seconda Categoria - In Seconda Categoria continua la “bagarre” tra Podenzana e Romagnano. La squadra del “panigaccio” non va oltre il pareggio interno contro lo Sporting Viareggio, mentre il team di Paolo Alberti supera i dragoni del Monti e si riprende, pur in compagnia, la vetta del girone. Di rilievo l’acuto esterno del Lido di Camaiore nel derby contro lo Sporting Forte dei Marmi, tre punti che consentono ai versiliesi di mister Fabrizio Monga di tallonare le due capoliste. Segue ad una lunghezza l’Atletico Carrara di mister Michele Dati che ha avuto ragione contro i lunigianesi del Monzone, rimanendo in compagnia del team di Rossano Brizzi nel girone dei play off. A ridosso della griglia degli spareggi regnano le tre lucchesi, seguite a quattro punti dalla Filattierese, Ricortola e Monti. I gialloverdi di Roberto Neri non riescono a mettere a referto il quarto successo casalingo a causa dell’attento portiere ospite ex Fortis Camaiore Matteo Cozzani, primo colpo di mercato per gli avenzini di mister Augusto Secchiari. Il punto con l’Attuoni permette ai lunigianesi di agganciare i lucchesi della Fortis appena fuori del girone pericoloso dei play out. Sotto di un punto ci sono i neroverdi del Ricortola che ritornano dal Rontani con i tre punti di vitale importanza. Al confine del girone per non retrocedere avanzano i medicei di mister Marco Mencatelli, un punto sofferto contro i lucchesi della Fortis che consente però alla Fivizzanese di muovere la classifica.



I top della domenica:



Matteo Antoniotti (Atletico Carrara): classe 2000, giocatore molto duttile e di qualità, lettura del gioco non indifferente.

Gianluca Cola (Ricortola): sempre concentrato e deciso, ha annullato tutti gli attacchi dello Sporting Bozzano.

Giacomo Canesi (Romagnano), dotato di grande tecnica e personalità. Il migliore dei suoi nella vittoria sul Monti