Seconda Categoria, domenica big match Romagnano-Monzone

Seconda Categoria - Campionato più che mai aperto, al vertice si certifica la sconfitta della capolista Romagnano (la seconda fuori casa) e la terza in stagione sul campo della Fortis Camaiore. Il match-clou della giornata Monzone-Atl.Podenzana non è andato in scena per l’impraticabilità del “Giannetti”, completamente allagato. Gara che si giocherà tra due mercoledi, previo accordo tra le società e Lega competente. Fermo l’Atletico Carrara per il turno di riposo, si avvicina alla zona play off il Lido di Fabrizio Monga che tra le mura amiche cala un poker di gol ai dragoni del Monti, i versiliesi sono a -4 dalla coppia in terza fila Monzone-Atl.Carrara. Il passo falso della leader e il recupero delle inseguitrici può riaprire sicuramente l’appassionante torneo a sei turni dal termine. Stazionano in zone più che tranquille i medicei di mister Marco Mencatelli, il blitz in casa del Ricortola non ha fatto che confermare l’ottimo stato di forma della squadra prolungando il trend a otto risultati positivi. Nei fondali della graduatoria si registra il colpaccio della Filattierese del neo mister Aldo Poggi che ha spento le speranze del Bozzano spedito a nove punti. Domenica arrivano alla “Selva” i lucchesi del San Macario (quintultimi a quota 24), reduci dal rocambolesco successo contro lo Sporting Viareggio. Per quanto concerne il team di mister Augusto Secchiari la convincente prova contro lo Sporting Forte di Marmi ha rivitalizzato l’ambiente, quello che conta è aver ritrovato il gioco di squadra, componente che in più occasioni era venuta a mancare. Il prossimo test degli avenzini di Matteo Pierami & compagni sarà sul difficile campo del titolato Atletico Podenzana.



Per quanto riguarda il prossimo turno riflettori puntati sullo scontro al vertice Romagnano-Monzone. Gli amaranto di Alberti non possono permettersi un altro passo falso per non essere potenzialmente superabili dal Podenzana (che segue a 4 lunghezze ma con una partita in meno) o dallo stesso Monzone (-5). Va da se che lo scontro di domenica e quello del recupero di mercoledi prossimo (Monzone-Podenzana) diranno molto sugli esiti del torneo. Alla finestra l’Atletico Carrara di Dati, appaiata al Monzone con 42 punti, pronta ad approfittare di tutti questi scontri diretti e beffare le tre rivali all’ultima curva.