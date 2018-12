Seconda Categoria, disamina della 12° giornata

Lotta a tre per il primato

Seconda Categoria - La prima della classe ha consolidato il prezioso primato, come dimostrato evidentemente dalle statistiche dei propri reparti: quello offensivo al momento il più prolifico e quello difensivo (solo 4 gol al passivo), il meno battuto del girone. Nonostante l’ottimo campionato in casa albiceleste si sta lavorando per rinforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Gabriele Mazzei: notizia dell'ultimissima ora da per certo l'arrivo del fortissimo bomber classe '79 Federico Tosi, ex Pietrasanta, Camaiore e Massese.



Alle spalle della leader mantengono lo stesso distacco le due rivali Corsanico e Romagnano, i collinari di mister Tiziano Farnocchia, dopo lo scivolone interno con la capolista, negli ultimi tre turni hanno tenuto vivo l’inseguimento in virtù di sette punti frutto di due vittorie e un pareggio esterno. Stesso discorso anche per il Romagnano che ha totalizzato sette punti con le ultime due sfide ricche di gol (12 gol in totale). Scampato il pericolo in casa di un buon Mulazzo, il team di mister Paolo Alberti, ha ancora privo di alcune pedine (Dell’Amico e Kabasci) ha mostrato compattezza e tanto carattere. Perde colpi la Fivizzanese che ha racimolato un solo punto negli ultimi tre confronti, sono emersi piccoli segnali di ripresa nel derby del Bottero. I medicei sono stati affiancati al quarto posto dal Lido di Camaiore di mister Fabrizio Monga e tallonati dalla sorprendente compagine pisana della Stella Rossa.



Supera il centro classifica l’Atletico Podenzana di mister Angeli (foto) che fa suo il secondo derby consecutivo, piegando le resistenze della Filattierese che incassa la quinta sconfitta esterna. La compagine gialloverde, nonostante gli ultimi importanti innesti di mercato, non è riuscita a trovare il varco giusto per rimediare il derby, ha trovato sulla sua strada un superlativo portierone Manuel Magnani, azzeccatissimo ultimo acquisto dei locali che ha contribuito non poco al successo dell’attesa sfida del “Panigaccio”.



Note dolenti nella media-bassa classifica dove muovono la classifica solo l’Atletico Carrara e il Filvilla, mentre per il resto solo sconfitte. Primo pareggio tra le mura amiche dei gialloneri nel derby contro la Fivizzanese, il club di mister Andrea Albareni mette fine alla serie negativa di tre stop consecutivi, prova che fa ben sperare per il proseguo del campionato.