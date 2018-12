Seconda Categoria, disamina dell´undicesima giornata

Filattierese e Podenzana si aggiudicano i due derby

Seconda Categoria - Hanno dato i loro frutti i primi colpi di mercato. Nella parti alte vincono tutte le big tranne la Fivizzanese, avanzano Podenzana, Cerreto e Monti mentre non invertono la crisi di risultati rimanendo nel girone dei play out l’Atletico Carrara, Filvilla e Ricortola.



La capolista Pietrasanta mette in archivio il quarto acuto esterno espugnando la mitica “Fossa” con il minimo scarto, dopo una gara che i neroazzurri meritavano almeno di pareggiare. I tre punti della capolista hanno consolidato il comando del girone, il tentativo di fuga è stato smorzato dai successi del Corsanico, contro un’ostica Stella Rossa, e del Romagnano di Alberti (foto) che nel match-bis strapazza i lunigianesi del Filvilla. Nelle posizioni di vertice frena ancora la Fivizzanese che incassa la seconda sconfitta consecutiva, la prima tra le mura amiche allontanandosi dalla vetta. Rimane nel gruppo dei play off il Lido che, nonostante la sconfitta interna nel derby contro il fanalino Fortis, rimane a contatto con i medicei di mister Aldo Poggi.



Si fanno avanti Atletico Podenzana, Cerreto e Monti che sbrigano i loro impegni. La formazione del “panigaccio” mette a frutto il secondo colpaccio consecutivo nel derby niente meno che nel fortino, fino a quel momento inviolato, della Fivizzanese. Tre punti che proiettano il team di mister Yuri Angeli a ridosso della griglia dei play off, posizione senza dubbio prestigiosa per il club di Podenzana che, dopo i vari ritocchi di mercato nella sessione invernale, è intenzionata a scalare la classifica, mettendo nel mirino un posto nei play off. Continua la striscia positiva del Cerreto che mette a referto la terza vittoria casalinga della stagione contro un buon Mulazzo, con l’ultimo arrivato, il talentuoso Andrea Soldani. Il club del presidente Andrea Del Freo, in virtù del settimo risultato positivo e una “ritrovata” quadratura dell’organico a disposizione di mister Emiliano Bertelloni, è determinato a raggiungere quanto prima la quota “salvezza”. Ritorna ad assaporare la vittoria il Monti che riscatta alla grande la sconfitta nel derby di Monzone, batte nettamente il Ricortola ed esce dal girone per non retrocedere, scavalcando i “cugini” del Filvilla e i carrarini dell’Atletico entrambi sconfitti. La formazione “veneliese” ha subito presentato dal primo minuto l’ultimo acquisto l’esperto Bruno Salku, che dopo diversi trascorsi nei campionati liguri ritorna in lunigiana, esperienza e qualità sono sempre state le affidabili credenziali del giocatore giunto alla corte di mister Andrea Bartolini.



Stesso copione anche per la Filattierese che ritrova il sorriso dopo tre stop consecutivi rimanda battuto il Monzone nel derby, in virtù dei nuovi e sperati innesti il tecnico pontremolese Tiziano Cassiani può ora guardare fiducioso al proseguo del torneo. Per i granata di mister Luciano Guelfi, in attesa di alcuni colpi di mercato per irrobustire l’organico, devono guardarsi alle spalle, due punti sopra la zona pericolosa sono troppo pochi per stare tranquilli.



Infine nel derby tutto versiliese successo esterno del fanalino Fortis in casa dei cugini del Lido di Camaiore, il terzo risultato positivo di mister Palmerini aggancia i lunigianesi della Filattierese e intraprende la caccia al penultimo posto di proprietà dei nero verdi del Ricortola avanti di una sola lunghezza.