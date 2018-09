Seconda Categoria, definite le qualificate al secondo turno

Romagnano e Corsanico pareggiano ma si qualificano

Seconda Categoria - Con la terza giornata si è concluso il primo turno della Coppa Toscana riservata alle squadre del campionato di Seconda Categoria, il secondo turno è fissato per mercoledi 24 ottobre.



A staccare il biglietto per il turno successivo sono state le sei rappresentati del Girone A.



Partendo dal primo girone, il Filvilla si aggiudica il derby sui cugini del Monti con un gol per tempo: Luca Caldi dagli undici metri e l’ex di turno Manassero nella seconda frazione, riposava la Filattierese già eliminata.



Nel secondo gruppo nella strapaesana del comunale pareggio ricco di emozioni tra la Fivizzanese e il Mulazzo: doppio vantaggio per i medicei con Pigoni e Youssefi ma allo scadere vedono svanire il successo per la doppietta del bomber rosso blu Sebastian Baciu, con due penalty. Nonostante ciò accede al secondo turno la Fivizzanese.



Nel terzo raggruppamento si conclude a reti inviolate il match della “Fossa” tra l’Atletico Carrara e il Romagnano che si sono dati battaglia fin dalle prime battute, nel finale la squadra di mister Sergio Bigarani rimaneva in nove per le espulsioni di Bertanelli e Verdini. Passa la squadra di Paolo Alberti.



Nel 5° “passeggiata” dello Sporting Pietrasanta in casa del Cerreto, sceso in campo con qualche defezione di organico, il team di mister Gabriele Mazzei, subito in rete al primo affondo, mette al sicuro la qualificazione già nel primo tempo con l’esperto Pellegrinetti, Silvestri e Puccetti. Nella ripresa ancora Pellegrinetti e Ambrosi confezionano il largo risultato a loro favore. Ora i bicelesti si sono guadagnati la gara secca del prossimo impegno il derby con il Lido di Camaiore.



Nel settimo e ultimo girone si qualifica il Corsanico in virtù del pirotecnico pareggio interno, sempre avanti i collinari con la preziosa doppietta di Ceciarini veniva ripreso dai sigilli ospiti di Mazzuola e nei minuti finali da Mazzucca su calcio di rigore.



Risultati e classifiche:



Filvilla-Monti 2-0 (Classifica Filvilla 6, Monti e Filattierese 1)

Fivizzanese-Mulazzo 2-2 (Fivizzanese 4, Mulazzo 2, Monzone 1)

Atletico Carrara-Romagnano calcio 0-0 (Romagnano 4, Atl.Carrara 2, Atl.Podenzana 1)

Cerreto-Sporting Pietrasanta 0-5 (Sp.Pietrasanta 6, Cerreto 3, Ricortola 0)

Corsanico-Atletico Lucca 2-2 (Corsanico, Atl.Lucca 4, Quiesa 0)



Nella foto l’Atletico Carrara dei Marmi di coppa