Seconda Categoria, definita la griglia play off

Atletico Forte-Fivizzanese e Atletico Carrara-Fortis Camaiore. Monti: Marco Mencatelli “Condor” lascia il calcio giocato

Seconda Categoria - Si è concluso il campionato di Seconda Categoria e con l’ultima giornata si è definita la tanto sospirata griglia dei play off. Il girone comprende la new entry del campionato Atletico Forte dei Marmi, seconda solitaria, l’Atletico Carrara di mister Sergio Bigarani, che negli ultimi turni ha lasciato la seconda piazza ai versiliesi del team di mister Giacomo Vannoni. La terza aspirante al salto di categoria è l’altra sorpresa del girone, la Fortis Camaiore di mister Francesco Orsetti. Infine il quarto posto utile lo ha conquistato l’unica compagine che rappresenta il calcio della lunigiana cioè la Fivizzanese del fattivo presidente Maurizio Cardellini ritornato in sella da questa stagione.



A ridosso del girone che conta, si sono piazzate le altre tre formazioni lunigianesi, quali il Filvilla, a soli tre punti dai cugini di Fivizzano, la Filattierese del mister Luigi Della Zoppa subentrato a campionato in corsa, che ha risalito la corrente fino all’ultima giornata, sognando di potercela fare ma invano.



Sotto di un punto dai giallo verdi di Filattiera è arrivato il Monti di mister Nicola Bambini: il “vecchio gruppo storico” per tanti mesi è sempre stato in scia delle prime senza però reggere il percorso e il ritmo delle squadra qualificate. Da segnalare nella gara interna dei dragoni contro il Ricortola ha debuttato il giovane portiere della Juniores Francesco Pasini, neutralizzando un rigore niente meno che a Fabio Baldini.



Invece dopo una carriera costellata da grappoli di gol (sfiorati i 300 centri in gare ufficiali coppe comprese), girovagando per tre regioni e diverse province, ha detto basta con il calcio giocato l’incubo delle difese e dei portieri, il “condor” Marco Mencatelli. Il rapace delle aree nasce calcisticamente nella Fivizzanese 90, per approdare giovanissimo nei blasonati club come Carrarese, Sarzanese e successivamente nella Valtarese, indossando numerose casacche di squadre della Lunigiana, quali Terrarossa, Serricciolo, Monzone e tante altre.



Ricordiamo la classifica finale



Torrelaghese 69, Atletico Forte 59, Atletico Carrara 52, Fortis Camaiore 51, Fivizzanese 50, Fivilla 47, Filattierese 46,Monti 43,Corsanico 42, Unione Quiesa Massaciuccoli 38,Migliarino Vecchiano 37,Ricortola e Lido di Camaiore 36,Monzone 32, Unione Montignoso 14, Versilia Calcio 13.