Seconda Categoria, da domenica si fa sul serio

Seconda Categoria - Con domenica 15 settembre inizia il campionato di Seconda Categoria. Grande attesa per la prima giornata della stagione 2019/2020 che ha già in programma scontri da non perdere. Tra questi, tre derby della provincia di Massa Carrara: il Romagnano del condottiero Alberti, ancora alle prese con l'inagibilità del "Raffi", riceverà la Fivizzanese degli ex Corsi e Angeli alla "Fossa Dei Leoni", campo dell'Atletico Carrara. Gli stessi "marmiferi" di mister Dati cercheranno il risultato positivo al "Don Bosco" di Monti dove ad accoglierli ci saranno i padroni di casa di mister Della Zoppa. La partita di cartello sarà sicuramente quella della "Valle del Lucido" di Monzone tra i granata di Rossano Brizzi e il Ricortola del neo patentato Alessandro Fini. Una gara molto delicata, visto che Brizzi la passata stagione ha guidato i neroverdi nella seconda parte del torneo, raggiungendo un insperata salvezza con una splendida "remuntada". Il destino ha voluto che proprio alla prima di campionato il tecnico massese sarà avversario della sua ex.



Vediamo cosa ha da dire a riguardo:



"Il destino ha voluto giocarci un bello scherzo. Sarà sicuramente una partita tosta, conoscendo anche il carattere del loro nuovo allenatore. Sono molto contento di incontrare "i miei ragazzi", purtroppo sia loro che noi non avremo a disposizione tanti giocatori importanti, comunque sarà uno spettacolo. Abbiamo fatto un buon precampionato ma quello non conta. E' da domenica che si gioca per i 3 punti"



Di seguito tutte le gare, fischio d'inizio ore 15.30:



Atletico-Podenzana-Sporting Forte dei Marmi

Fortis Camaiore-Barbarasco

Lido di Camaiore-Sporting Bozzano

Monti-Atletico Carrara

Monzone-Ricortola

Polisportiva Attuoni Avenza-San Macario

Romagnano-Fivizzanese

Sporting Viareggio-Filattierese