Seconda Categoria, Corsanico-Sp.Pietrasanta: scontro tra titani

Romagnano e Fivizzanese alla finestra

Seconda Categoria - Fari puntati sulla super sfida Corsanico-Pietrasanta, due corazzate costruite per vincere, una gara che promette grande spettacolo, per la qualità e l'esperienze dei giocatori in campo.



Chi è interessato al match-clou di Bargecchia senza dubbio è il Romagnano di mister Paoletto Alberti che, dopo la vittoria contro la corazzata Pietrasanta, ha aggiunto al suo bagaglio la consapevolezza di essere all'altezza delle due versiliesi (anche se per gli addetti ai lavori non c'erano dubbi). Poggi (foto) e compagni continuano la loro personale marcia verso la vetta, ospitano sul proprio campo i pisani della Stella Rossa e sono determinati a centrare il quinto successo su altrettanti incontri tra le proprie mura.



Alle spalle del trio di vertice se ne sta li tranquilla e senza pressioni la Fivizzanese che oggi ospita il Mulazzo per un altro derby della Lunigiana. I medicei dopo la sonora scoppola rimediata a Pietrasanta escono dai riflettori ma rimangono a -3 dal vertice. Mister Aldo Poggi non lascia nulla al caso e in settimana ha analizzato la sconfitta con grande attenzione, il tecnico di Montignoso cura tutto al minimo dettaglio, dando molto spazio alla tattica e allo sviluppo del gioco. Come conferma il ds Trasatti la Medicea è alle prese con problemi di infermeria:



“Oltre ad essere - dice il Trasatti – stati sconfitti da una grossa portaerei come lo Sporting Pietrasanta, esito negativo che la Fivizzanese non conosceva in campionato dal lontano 19 febbraio 2018, purtroppo la nostra infermeria si sta riempiendo e alle porte c’è il derby con il Mulazzo. I rossoblu a mio avviso sono una buona squadra, la loro classifica parla chiaro, giocano un fantastico calcio, grazie soprattutto al loro mister Fabio Bellotti, di fatti mi chiedo come fa un allenatore di certa caratura ad allenare in Seconda Categoria. Quindi tanto rispetto per questo club ripescato, li abbiamo incontrati nelle qualificazione in Coppa pareggiando, in questa occasione cercheremo di riscattarci e portare a casa i tre punti, per continuare a rimanere agganciati al treno delle prime".



L’altra strapaesana di giornata si gioca nel catino del “Bottero” tra i gialloneri del Filvalli e l’Atletico Podenzana: i locali rinfrancati dal successo a Ricortola intendono rimanere nella griglia dei play off a lungo, obiettivo appena raggiunto in compagnia dei versiliesi del Lido. Gli odierni avversari, con seria previsione di rafforzamento nella prossima sessione del mercato invernale, sono alla caccia del primo sorriso esterno, primo per il prestigio che queste partite trasmettono e dopo tante giornate sfatare il tabù fuori casa.



Gli altri due club della lunigiana Monti e Monzone, appena al di sopra del girone dei play out, intendono proseguire la risalita nelle zone tranquille della classifica. I dragoni di mister Andrea Bartolini da qualche partita sembrano aver trovato la quadra giusta, ricevono nel neutro di Barbarasco il fanalino del girone Fortis Camaiore con la chiara finalità di incamerare i vitali tre punti. Per quanto riguarda il Monzone di mister Luciano Guelfi, reduce da tre pareggi consecutivi, sale alla “Fossa dei Leoni” contro una squadra in piena crisi di risultati, i quattro stop consecutivi hanno relegato i neroazzurri nel fondo della graduatoria. Sicuramente i ragazzi di Bigarani stanno pagando le nuove regole che non vogliono l'obbligo dei fuori quota in Seconda Categoria. Negli anni passati infatti il valore aggiunto dei marmiferi erano i molti ragazzini che appordavano con grandi prestazioni in Prima Squadra, cosa che invece era il grande problema della maggior parte delle altre società.



In attesa di tempi migliori è la Filattierese, penultima nel girone, che deve ancora stringere i denti per qualche giorno fino alla riapertura del mercato. Indiscrezioni parlano di accordi già presi nel massese per due giocatori di super lusso che potrebbero far cambiare subito marcia ai gialloverdi. Si tratta di un difensore centrale e un centrocampisti, entrambi d'esperienza e di grande personalità.



Interessante derbi in Via Dei Lecci ai Ronchi dove si affronteranno il un derby tutto massese il Cerreto e il Ricortola degli omonimi mister Bertelloni. Entrambe le formazioni sono disperatamente alla ricerca di punti per togliersi dalle zone paludose della classifica. Si porspetta un deby scoppiettante.



Programma gare, arbitro di domenica 18/11/2018 (inizio ore 14,30)



Atletico Carrara-Monzone (“Fossa dei Leoni”, Adrian Ursu di Lucca)

Cerreto-Ricortola (“Ronchi”, Enrik Lila di Lucca)

Corsanico-Sp.Pietrasanta (“Le Colline”, Alessandro Donato di Livorno )

Filvilla-Atl.Podenzana (“Bottero”, Lorenzo Passaglia di Lucca)

Fivizzanese-Mulazzo (“Comunale”, Francesco Pucci di Carrara)

Lido di Camaiore-Filattierese (“Benelli”)

Monti-Fortis Camaiore (“Barbarasco”)

Romagnano-Stella Rossa (“Raffi”)