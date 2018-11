Seconda Categoria, Corsanico solo in vetta

Cade la Fivizzanese nel big-match a Pietrasanta, Romagnano col vento in poppa

Seconda Categoria - L’ottavo turno certifica che il Corsanico rimane solo in vetta, va a prendersi i tre punti in Lunigiana sul campo della pericolante Filattierese, approfitta dello scivolone dell’ex compagna di vertice Fivizzanese in quel di Pietrasanta e consolida il primato, aspettando il prossimo match-clou proprio con la corazzata versiliese. Dopo il pareggio in casa del Monti i gialloverdi hanno fatto segnare il sesto stop della stagione, terzo tra le proprie mura. Sicuramente per uscire da questa crisi di risultati, il sodalizio lunigianese avrà bisogno di ritoccare l’organico, i massimi vertici del club dovrebbero intervenire nel prossimo mercato.



La coppia inseguitrice Romagnano e Sp. Pietrasanta, distaccate da una sola lunghezza, hanno compiuto il loro compito intascando i tre punti nei loro impegni: la truppa di Ciro Capuano ha ridimensionato i medicei (foto) di mister Aldo Poggi nel match clou di giornata, il miglior attacco del girone (21 centri) mette a referto la vittoria numero quattro su altrettante gare interne, senza dubbio già proiettate allo scontro diretto tra due pretendenti al titolo in casa degli “orange” del Corsanico.



Continua a passi da gigante il Romagnano di mister Alberti. In quel di Camaiore contro il fanalino di coda Nardini e compagni sono passati con un gol per tempo: il primo di Lombardini dopo 10 minuti, su assist di Poggi (senza dubbio il migliore in campo), e il secondo con “El Diamante Cubano” Lopez, bravo a mettere in rete un preciso cross di Di Benedetti.



Si avvicinano alle parti che contano della classifica il Filvilla e Lido di Camaiore. Le “vespe” hanno “punto” in trasferta sul campo della sempre più linea verde dei Ricortola. I lunigianesi di mister Andrea Albareni, unica compagine del girone a non conoscere il pareggio, si affacciano nell’atrio del girone destinato agli spareggi post campionato. Muovono la classifica i versiliesi del Lido di mister Fabrizio Monga, al terzo risultato positivo agganciando al quinto posto il Filvilla, posizione “minacciata” dall’inedita coppia Mulazzo-Stella Rossa ad un solo punto di distanza.



Si ferma nel pisano la corsa del Mulazzo di mister Fabio Bellotti contro una diretta concorrente Stella Rossa che raggiunge in classifica proprio i rossoblu lunigianesi. Le tre sorelle della lunigiana Monti, Podenzana e Monzone continuano con qualche problemino a fare punti, attualmente sono fuori dalla griglia per non retrocedere. I dragoni di mister Andrea Bartolini prendono un punto in versilia e si rammaricano per non aver sfruttato al meglio la superiorità numerica per l’espulsione di due giocatori locali, uno ad inizio ripresa e l’altro nel finale. Chi invece ha riscattato alla grande lo stop di Mulazzo è la compagine del “Panigaccio” che rimanda battuti i carrarini dell’Atletico, scivolati nelle parti basse della classifica. con la loro quarta sconfitta di fila. In attesa dell’imminente mercato invernale, dal quale si prevede l’arrivo di diversi giocatori di esperienza, il team di mister Yuri Angeli sembra uscire dalla crisi di risultati, il riscontro sarà nel prossimo impegno, nel derby in casa del Filvilla.



Chi avanza con un punticino alla volta è il Monzone di mister Luciano Guelfi, i granata sterili nel reparto offensivo (6 gol in otto gare) ne mettono in rete ben due contro il Cerreto. L'obiettivo di dicembre della compagine della Valle del Lucido è ingaggiare un attaccante di esperienza che finalizzi il grande volume di gioco espresso dalla squadra. Quarto risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Bertelloni, con tre pareggi nelle ultime tre gare che non hanno fatto si che i blucerchiati uscissero dalle zone paludose. Domenica prossima derby tutto da seguire, quando in Via dei Lecci arriverà il Ricortola.