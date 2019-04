Seconda Categoria, Corsanico e Romagnano successi play off

Commento della ventottesima giornata: al Monzone il derby di Podenzana, Ricortola altri tre punti per la causa salvezza

Seconda Categoria - I neo campioni versiliesi impattano il derby interno contro i cugini del Lido come era accaduto in quello di andata. Per gli ospiti, intenzionati a centrare l’obiettivo dei play off, il traguardo è a forte rischio, in virtù dei risultati odierni. Botta e risposta allo stadio pietrasantino: al vantaggio ospite dagli undici metri di Lazzareschi, a metà della ripresa rispondeva dopo pochi giri di lancetta Dati; punto che permette ai gialloblu di mister Fabrizio Monga di allungare (+4) sull’Atletico Podenzana, sconfitto in casa dal Monzone.



Viaggia con il vento in poppa invece la coppia Corsanico-Romagnano, entrambe vittoriose fuori casa. Viste le contemporanee sconfitte dell’Atletico Podenzana e Atletico Carrara, la forbice si è ulteriormente allungata e mette in pericolo la disputa degli spareggi, a soli due turni dal termine della stagione regolare.



Il Monzone riscatta al meglio lo scivolone di Lido andando ad aggiudicarsi la strapaesana contro il quotato Atletico Podenzana e portandosi in una zona assai tranquille. Altro colpo di coda è stato quello del Filvilla che allo scadere del combattuto match contro il fanalino Cerreto, conquista tre punti di vitale importanza, allontanandosi dal confine del girone dei play out. Ottima prova della Filattierese che riesce a raggiungere un inasperato pareggio sull’ostico campo della pericolante Fortis, bomber Mori e Petazzoni sono stati i protagonisti della rimonta a Camaiore. Punto che permette al club di mister Tiziano Cassiani di continuare a nutrire il sogno della salvezza diretta, obiettivo prefissato da tempo dal sodalizio lunigianese.



Si sono invece complicate le cose per i rossoblu del Mulazzon sconfitti a domicilio dai collinari del Corsanico in piena corsa per il secondo posto. La quarta sconfitta in cinque gare fa scivolare il team di Fabio Bellotti nella palude dei play out, raggiunti dal Ricortola che vince alla grande nel derby contro l’Atletico Carrara. Il destino della stagione dei mulazzesi è nelle due prossime delicate partite: dopo la sosta Stefano De Angeli & soci saranno ospiti alla “Fossa” di Carrara contro l’Atletico e nel match conclusivo ospiteranno i cugini del Monti, coinvolti da diverse settimane nei fondali della classifica.



Per quanto concerne i dragoni di Luigi Della Zoppa, tornati dal difficile campo della Stella Rossa con un punto dopo una strepitosa rimonta, sono chiamati a risalire la corrente per guadagnare il miglior piazzamento, le ultime due partite sono veramente “particolari”: strapaesane nell’ordine contro il Filvilla e Mulazzo, test che segnaranno il destino dei veleniesi. Infine continua senza soste il percorso verso la salvezza del Ricortola che mette a referto la sesta vittoria negli ultimi sette incontri, la matematica è ancora dalla parte di mister Rossano Brizzi che nei due restanti match-ball a Filattiera e in casa con il Lido cercherà di chiudere il cerchio salvezza diretta, impensabile fino a un paio di mesi fa.