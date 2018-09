Seconda Categoria: Coppa toscana, già emessi i primi verdetti

Senza vincitori i due derby lunigianesi

Seconda Categoria - La seconda giornata di Coppa di Seconda Categoria ha già emesso i primi verdetti: lasciano la manifestazione la Filattierese, Monzone, Atletico Podenzana, Ricortola e Quiesa, rimangono in “sospeso” i gironi 4 e 6 in attesa delle ulteriori decisioni della Lega.



Nel primo girone dove esordiva il nuovo Monti di mister Andrea Bartolini, la linea verde dei “veneliesi” non vanno oltre il pari contro i cugini della Filattierese dell’ex Nicola Bambini: al vantaggio dei locali del giovane promettente Kevin Cresci rispondevano gli ospiti nelle prime battute della ripresa con il neo entrato Riccardo Petazzoni. Pareggio che proietta i dragoni di giocarsi a Villafranca il passaggio al secondo turno contro l’accreditato Filvilla, mentre per capitan Andrea Malatesta ora gli obiettivi sono concentrati tutti sul campionato.



Stesso esito nell’altro derby in terra di lunigiana: al “Calani” di Groppoli i rossoblu, alla loro prima uscita ufficiale, vengono raggiunti per due volte dal Monzone di mister Luciano Guelfi. La strapaesana si accende nella ripresa, Lory Gussoni apre le marcature per i mulazzesi, Danny Costa pareggia per i granata, Zuccarelli nel finale riporta avanti i compagni ma è ancora Costa allo scadere a firmare la rete del definitivo pareggio. In virtù del primo punto di coppa la formazione di mister Fabio Bellotti, mercoledi 26 c.m. salirà al Comunale per il secondo derby stagionale a contendere ai medicei di mister Aldo Poggi il lascia passare per il turno successivo.



Cade l’Atletico Podenzana sul neutro di Fossone con il Romagnano Calcio, lasciando le speranze di proseguire il cammino in Coppa Toscana: un gol per tempo del team de neo tecnico apuano Paolo Alberti piegano le resistenze dei lunigianesi. Successo che tiene aperta la qualificazione a Lopez e compagni nel prossimo e ultimo test del girone in casa dell’Atletico Carrara, confronto che deciderà chi prosegue nella manifestazione di categoria.



Prima uscita ufficiale della stagione della new entry Cerreto di mister Emiliano Bertelloni che espugna l’ostico campo del Ricortola: i blucerchiati del presidente Andrea Del Freo, pur con una formazione risicata, hanno sfruttato al meglio le occasioni presentatosi con il fantasista David Manfredi, autore di una doppietta. Il blitz in via delle Pinete consente al Cerreto di Volpi e compagni di confrontarsi sul proprio campo con la “corazzata” Sporting Pietrasanta di un certo Ciro Capuano, match che vale l’accesso al secondo turno.



Per quanto riguarda il girone 4 il giudice sportivo, accolto il reclamo del Camporgiano, ha inflitto la sconfitta della gara al Vagli in quanto aveva fatto giocare un giocatore ancora sotto squalifica, non scontata. Nel raggruppamento 6, visto il ripescaggio dell’Atletico Forte dei Marmi in Prima Categoria al posto del Pieve a Fosciana inserita nel campionato di promozione, il derby con il Lido non si è disputato, quindi nella terza giornata del girone si incontreranno di nuovo Lido-Fortis Camaiore a campi invertiti.



Nell’ultimo triangolare dove è inserito il Corsanico, appartenente al girone A di Seconda, si registra la netta vittoria degli “orange” di mister Tiziano Farnocchia in casa del Quiesa con i punti di Ceciarini e Corsinelli (doppietta).