Seconda Categoria, continua la fuga delle tre capoliste

Tiene il passo Romagnano, primo sorriso del Cerreto

Seconda Categoria - Alle “previste” vittorie interne del Corsanico e della Fivizzanese risponde presente lo Sporting Pietrasanta che esce con i tre punti pesanti dall’ostico campo di Villafranca. Un buon Filvilla ha tenuto vivo il match-clou del Bottero fino ai minuti di recupero. I giallo neri venivano da due rinfrancanti successi consecutivi, il secondo stop casalingo delle “vespe” non intacca per nulla la buona organizzazione di gioco e gli obiettivi della squadra di mister Andrea Albareni. Mercoledi prossimo nel pomeriggio ci sarà il test con i cugini della Fivizzanese, gara di “riscatto” valevole per il passaggio al terzo turno della coppa toscana di categoria.



La Fivizzanese mette a referto il terzo successo casalingo consecutivo, Gassani & soci hanno rimandato battuti l’attuale fanalino di coda Fortis Camaiore, ora nemmeno il tempo di “gustarsi” l’ennesima vittoria e primato, il team di Aldo Poggi sono attesi nel derby di Villafranca, in palio c’è il proseguo in Coppa Toscana.



A ridosso delle tre di fuga tiene il passo il Romaganano di mister Paolo Alberti, la triade Costa-Lopez-Kabashi tiene alta la qualità di gioco espresso in questo primo scorcio di campionato. Come per le tre squadre di testa pure il team massese ha il l’impegno infrasettimanale in Coppa Toscana avrà il compito di staccare il biglietto per il turno successivo, al “Raffi” arriva il Camporgiano.



Continua in positivo il primo campionato di Seconda Categoria il Mulazzo di mister Fabio Bellotti, stazionario nell’area dei play off. I rossoblu mostrano il buon approccio al girone, lo dicono i risultati ottenuti come quello contro la linea verde ma blasonato Ricortola. La doppietta dell’attaccante neroverde Ginocchi veniva vanificata in zona Cesarini dall’esperto ex dragone Fabio Luccini.



Arriva la seconda vittoria interna consecutiva del Monti contro l’Atletico Carrara che permette ai dragoni di agganciare a centro classifica i “cugini” del Filvilla. La convincente prova della formazione di mister Andrea Bertolini mette i “veneliesi” sui binari giusti del torneo.



Secondo pareggio fuori casa dell’Atletico Podenzana, ottenuto dai ragazzi di mister Yuri Angeli nel pisano, in casa della matricola Stella Rossa. Punto che fa muovere la classifica della compagine del “Panigaccio” che raggiunge la “sorella” Monzone al confine della zona paludosa della graduatoria.

Infine importante prima vittoria per il Cerreto di mister Bertelloni nella partita casalinga contro la Filattierese. Si complica la posizione dei gialloverdi scesi al penultimo posto, superati dai blucerchiati saliti con 4 punti in tredicesima posizione