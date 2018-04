Seconda Categoria, commento della ventiseiesima giornata

Si gioca solo per i piazzamenti Play Off. Fivizzanese, Trasatti: "Stagione da incorniciare comunque vada"

Seconda Categoria - A quattro turni dal termine, inizia a delinearsi la griglia delle squadre che dovrebbero prendere parte agli spareggi. La coppia Atletico Carrara e Forte dei Marmi si aggiudicano i loro test e viaggiano appaiate consolidando l’ottima posizione.



Se ne sono andati i primi due scontri diretti, i nero azzurri di mister Bigarani rimandano battuti i dragoni del Monti, mettendo a segno un tris di gol nella ripresa e lasciando agli ospiti la rete della bandiera allo scadere del match della “Fossa”.



Non perde contatto l’Atletico Forte che affibbia una “manita” ai pisani del Migliarino Vecchiano, nella sfida del rettangolo di via Versilia le motivazioni dei rosso blu di mister Giacomo Vannoni erano ben differenti da quelle degli ospiti: la doppietta di Angeli condita dai sigilli di Tedeschi, Coppedè e Francioni, proietta la “vera” rivelazione nei piani nobili del campionato.



Vince di misura il derby la Fivizzanese sui “cugini” del Monzone, davanti al pubblico delle grandi occasioni, balzando solitaria al terzo posto. La formazione di Bertoli e Grandetti ha raggiunto il primo obiettivo stilato in estate, quello di aver superato i punti della stagione precedente.



“Ora la situazione è parecchio diversa -associa il D.S. Cristiano Trasatti – dai passati campionati, abbiano raggiunto quota 40, quindi salvi da qualche domenica con ancora quattro gare da smarcare. E’ il settimo anno consecutivo (compresi i due di terza) che raggiungiamo questi specifici traguardi, certo riuscire a mantenere il piazzamento attuale e centrare la griglia dei play off sarebbe per i Medicei già una gratificazione che senza dubbio abbraccia tutto il nostro entourage, squadra, dirigenti, allenatori, collaboratori e soprattutto i nostri insostituibili sostenitori. Al momento ci troviamo appesi ad un filo, la davanti quelle due viaggiano ad un ritmo perfetto senza cali di tensione, senza perdere per strada un punto, il loro calendario è dalla loro parte, a differenza del nostro che comprende Migliarino e Montignoso fuori, mentre la Torrelaghese e il Corsanico al Comunale, ma bisogna anche guardarci dietro dove finché la matematica della forbice dei nove punti lo consente aspirano ai play off la Fortis, Filattierese, Corsanico e Filvilla, che daranno battaglia fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Nonostante tutto crediamo nei nostri mezzi, proveremo a proseguire questo momento magico, continuare a sognare non costa nulla.



A tallonare il quarto posto si è inserita la coppia Fortis-Filattierese, i rosso blu di mister Orsetti con il minimo scarto hanno ragione sul Ricortola, uscita da Camaiore a testa alta senza però raccogliere punti per migliorare la propria classifica.



La Filattierese si aggiudica il primo scontro diretto con i versiliesi del Lido, scampati i pericoli creati dalla formazione ospite di mister Fabrizio Monga, a regalare i tre punti ci pensa il bomber di casa Roberto Mori.



Corsanico e Monti perdono contatto con le dirette concorrenti, gli “orange” impattano e hanno rischiato la sconfitta sul campo della già retrocessa Versilia, i collinari apparsi impalpabili vengono “salvati” dalle prodezze del giovane portiere lucchese Giacomo Crovara. L’estremo difensore è stato l’autentico protagonista tra i ventidue in campo, sventa una rovesciata sottomisura di Giovannini e para due calci di rigore nella prima parte della ripresa.



Ritorna in corsa il Filvilla di mister Andrea Albareni che dilaga contro l’Unione Montingoso mettendo in evidenza il reparto offensivo: dopo la rete di apertura dell’esperto Thomas Orsoni da segnalare la goleada dei giallo neri, in evidenza la tripletta di Aldo Bregasi, seguita dall’atro Bregasi, il neo entrato cugino Dennis. Successo che permette alle “vespe” di rimanere in scia per poter accedere alla griglia play off, lontana solo due punti.