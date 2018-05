Seconda Categoria, commento della 29° giornata

Quinto posto, discorso ridotto alle due lunigianesi Fivizzanese e Filattierese

Seconda Categoria - Il penultimo turno ha fatto registrare una vera scorpacciata di gol, ben 41, ha riservato ancora qualche sorpresa e definito le squadre che hanno abbandonato il sogno di poter entrare nella griglia dei play off.



Nelle parti nobili si conferma al secondo posto l'irraggiungibile l’Atletico Forte dei Marmi che ha giocato un brutto scherzo in casa del Corsanico, gli “orange” di mister Della Latta erano ancora in lizza per il quinto posto. Il successo esterno dei versiliesi ha consolidato la classifica, stabilizzando in nove punti di margine sulla Fivizzanese, dilagante in quel di Montignoso.



A sette lunghezze resiste al terzo posto l’Atletico Carrara (foto) che impatta tra le mura amiche con il Versilia, ora il vantaggio sulla Fortis Camaioren corsara in casa della Torrelaghesen è di un solo punto. In definitiva per la terza piazza è tutto rimandato all’ultima giornata della regular season: i nero azzurri di mister Sergio Bigarani saranno di scena al “Benelli “, in casa del Lido, mentre la rivelazione Fortis ospiterà i lunigianesi gia salvi del Monzone.



Il miraggio del quinto posto è stato avvistato da qualche giornata dai medicei che a suon di vittorie hanno scongiurato la forbice e tengono in vita il girone play off. La compagine dell’alta lunigiana riceve al comunale i collinari del Corsanico, rimasti fuori dai giochi dopo il match interno con l’Atletico Forte: Gassani & compagni hanno l’obbligo di portare a casa la terza vittoria consecutiva per non avere sorprese dopo il fischio finale su altri campi. A ridosso del quartetto degli spareggi, resiste la Filattierese, corsara nel derby di Monzone, a due punti dai cugini di Fivizzano e tre dalla Fortis. Per il club giallo verde rimane una piccola speranza ma si devono incastrare alcune combinazioni: fare il tifo per la “sorella” Monzone, di scena proprio a Camaiore in casa della Fortis, un eventuale passo falso del team di mister Orsetti e contemporanea vittoria della Filattierese sul Migliarino Vecchiano, proietterebbero la formazione di Luigi Della Zoppa ai play off, in virtù del vantaggio negli scontri diretti con i lucchesi.



Dopo il Corsanico è sfumato l’obiettivo dei play off anche per Filvilla e Monti: i giallo neri di Villafranca, dopo l’ennesima ottima prova in questo finale del torneo, liquidano con facilità la pratica Quiesa, successo che posiziona le “vespe” sopra metà classifica; i dragoni di Magnani & soci non hanno dato continuità di risultati dopo il buon derby con la Filattierese, in terra pisana ribaltano lo svantaggio ma cedono nel finale al Migliarino, lasciando le ultime speranze per tenere accesa la pista play off.



Da segnalare la larga vittoria del Ricortola sul Lido di Camaiore, apparsa già con la testa alle vacanze. Da registrare per la seconda domenica consecutiva il risultato positivo del Versilia Calcio di mister Alessandro Marsili: i versiliesi dopo la larga vittoriua sul Montignoso, sono saliti alla Fossa imbottiti di diversi giovani tra juniores ed elementi della squadra allievi, intenti a contrastare agli attacchi dei locali e riacciuffando per due volte il risultato: prima Federico Tarabella pareggia allo scadere della prima frazione, sfruttando un malinteso della retroguardia nero azzurra, poi Brian Kumanaku, in piena zona Cesarini, rimette in equilibrio la partita con una perla su calcio di punizione.