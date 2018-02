Seconda Categoria, commento della 22° giornata

La Torrelaghese non vince ma aumenta ugualmente il vantaggio sull’Atletico; si allontana dal fondo l’Unione Montignoso; giornata amara per tre lunigianesi

Seconda Categoria - Il settimo turno del campionato di Seconda Categoria conferma il primato della Torrelaghese che esce con un punto dalla sfida di Bargecchia contro i collinari del Corsanico ma, in virtù dell’inaspettata sconfitta interna dell’Atletico Carrara, incrementa il vantaggio in classifica a più nove. Colpaccio della Fortis di Orsetti che espugna la “Fossa” fortino dei nero azzurri di mister Sergio Bigarani, interrompendo l’ottima striscia positiva dei carrarini che persisteva da ben dieci partite.



Perde l’occasione di avvicinarsi al secondo posto l’Atletico Forte di mister Pellegrini che divide i punti, dopo un’entusiasmante gara contro i lunigianesi della Filattierese, match ricco di emozioni fino all’ultimo secondo del recupero.



Al confine della zona play off troviamo tre compagini appaiate quali Corsanico, Monti e Filvilla: gli “orange” di Lazzarini rallentano la marcia della prima della classe salita al comunale. Sotto un clima tipicamente invernale con continue folate di nevischio i collinari tirano un sospiro di sollievo, il penalty parato da Taffi a Mallegni impone il terzo nulla di fatto stagionale ai giallo-viola di mister Mazzei.



Il Monti trova il secondo stop consecutivo nell’ennesimo derby col Fivizzano e viene raggiunto dalla coppia Corsanico-Filvilla. I medicei, come i cugini, sono scesi in campo con lorganico rimaneggiato ma hanno ugualmente restituito lo scivolone dell’andata.



Il Filvilla di mister Andrea Albareni non ripete la prova nel derby di Monti della scorsa settimana: costruisce molto senza raccogliere, nella ripresa addirittura deve rincorrere il risultato contro i pisani del Migliarino Vecchiano, saliti al “Bottero” con l’obiettivo primario di non prenderle. Da segnalare che in panchina ospite siedeva l’allenatore in seconda, in quanto il mister Dario Chelotti in settimana, dopo l’uscita dalla Coppa Toscana, ha rassegnato le dimissioni.



Gara non adatta ai deboli di cuore quella che la Filattierese di mister Luigi Della Zoppa ha disputato in casa dell’Atletico Forte. I giallo verdi, in virtù di una partenza sprint, impongono il gioco avanti con il doppio vantaggio, si fanno poi raggiungere e sorpassare dalla formazione versiliese ma infine, nel recupero, ci pensa Davide Bellini a riportare il sereno.



Nulla di fatto per il Ricortola di mister Paolo Bertelloni che ha diviso i punti contro il fanalino Versilia, punto che permette ai nero verdi di restare al di fuori dalla zona rossa.



Trasferta negativa per il Monzone di mister Fabrizio Mancini che incappano nel terzo stop consecutivo in casa della rinata Unione Montignoso: i granata sono stati castigati dall’ex Filvilla Giuseppe Guarducci. I rosso blu, con i tre punti odierni, portano a cinque i punti di vantaggio sul Versilia e attualmente sono fuori dalla retrocessione diretta.



Infine rinviata la sfida del Comunale “Daniele Bianchi” di Quiesa tra i bianco verdi locali e il Lido di Camaiore.