Seconda Categoria, commento 4° giornata

Lo Sporting Pietrasanta consolida il comando. Derby: Mulazzo ok contro il Monzone, nessun vincitore tra Filvilla e Filattierese

Seconda Categoria - Il campionato è entrato ormai nella fase decisiva, le due antagoniste giocano a rincorrersi partita dopo partita, l’odierno turno ha sorriso al club di Pietrasanta, cinico e baciato in più occasioni dalla dea bendata, sul campo della pericolante Ricortola, uscito dal match a testa alta. Invece non ha svolto il proprio compito il Corsanico che tra le proprie mura non riesce in più occasioni a chiudere il match contro i lunigianesi dell’Atletico Podenzana che solo allo scadere ristabiliscono la parità grazie al penalty trasformato dal giovane Max Scarpa.



Il mezzo passo falso degli “orange” consente all’antagonista versiliese di rafforzare il comando del girone con tre punti di vantaggio, alla ripresa delle ostilità nel quinto turno il Corsanico andrà in casa del Lido, mentre la prima della classe ospiterà il Filvilla, due match indubbiamente di alto livello. A guidare la truppa delle compagini della lunigiana è la formazione di mister Yuri Angeli, il “suo” Podenzana scampato il pericolo nelle colline lucchesi, mantiene attualmente il prezioso quinto posto, posizione “minacciata” dalle tre sorelle, a tre punti troviamo la Fivizzanese che nell’ultimo impegno ha fermato niente meno che il Lido di Camaiore, compagine di alta classifica. Il ritorno alla vittoria permettono al club del presidente Maurizio Cardellini di scalare posizione su posizione per entrare nella griglia dei play off, obiettivo non ancora abbandonato dai lunigianesi.



Subito dietro all’ottavo posto c’è la coppia Mulazzo-Monti, i rossoblu di mister Fabio Bellotti si aggiudicano il derby contro il Monzone che riapre le speranze di inserirsi nel girone che conta, per il primo anno nella categoria è più che dignitoso citare il cammino dei mulazzesi. Il Monti non ripete l’ottima prova di Fivizzano e quella interna contro la capolista (di quella domenica) Corsanico, cade in casa del Cerreto di Emiliano Bertelloni. La posta in palio del match dei Ronchi era molto alta, in quanto i blucerchiati del presidente Andrea Del Freo sono tuttora coinvolti nella lotta per non retrocedere, l’acuto vincente contro i dragoni ha collocato il Cerreto a tre punti dalla salvezza, obiettivo di minima programmato dal sodalizio in tempi non sospetti.

Infine il Filvilla balla sul filo del gironcino della zona rossa, i giallonerii dopo la buona prova offerta nel derby contro la Filattierese hanno rallentato la propria scalata ai posti nobili, rimane intatto il progetto di potersi infiltrare nei play off, domenica prossima sul cammino delle “vespe” c’è l’insidiosa esterna in casa della capolista Sporting Pietrasanta.