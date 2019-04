Seconda Categoria, commento 27° giornata

Sp. Pietrasanta campione, mister Gabriele Mazzei: “Una fantastica stagione”. Rimangono aggancio riuscito, alla Filattierese e Filvilla i derby lunigianesi

Seconda Categoria - Con tre turni di anticipo i versiliesi dello Sporting Pietrasanta si aggiudicano il girone di Seconda Categoria, il team di mister Gabriele Mazzei salito in vetta alla terza giornata di ritorno non ha mai mollato lo scettro fino al triplice fischio nella gara vinta in Lunigiana in casa della pericolante Monti con il minimo scarto. La squadra che la precedente stagione aveva dominato la Terza è stata arricchita da diversi giocatori di evidente qualità, con l’esperienza di uno come l’ex professionista Ciro Capuano fino al mercato invernale dove è arrivato a vestire la casacca biceleste Federico Tosi.







Grande soddisfazione per il tecnico, al secondo campionato vinto consecutivo (lo scorso anno a Torre Del Lago): “Siamo un bellissimo gruppo dove tutti vanno nella stessa direzione. Sono mesi che i ragazzi lavorano sempre con il massimo impegno e intensità, e soprattutto con la voglia di dimostrare il loro valore sia come uomini che come calciatori, ora stanno raccogliendo ciò che hanno seminato, semplicemente grandissimi. Sono orgoglioso di avere una società alle spalle solida e allo stesso tempo ambiziosa con tanti progetti ancora nel cassetto. Un particolare grazie va alla dirigenza, tutta, collaboratori e tifosi, una squadra che se manterrà questi valori sicuramente si toglierà altre soddisfazioni, vincere un campionato è sempre difficile, vincerne due ancora di più”.







Per quanto riguarda le parti alte della classifica si registra l’aggancio al secondo posto del Romagnano che sfrutta al meglio il mezzo passo falso del Corsanico, frenato tra le mura amiche dal Ricortola, la lotta per la seconda piazza tra le due compagini si preannuncia altamente avvincente. I neroverdi continuano con successo la risalita con il sesto risultato positivo, rischiando addiruttura di fare bottino pieno con una traversa negli ultimissimi minuti.







A dieci lunghezze di distanza si rivede il Lido di Camaiore che esce dalla crisi di risultati (aveva collezionato solo due punti in cinque gare) e rimanda battuto il Monzon, riprendendo la corsa per gli eventuali spareggi post campionato.







Battuta d’arresto dell’Atletico Podenzana nella strapaesana di Filattiera, il team di Yuri Angeli esce sconfitto seccamente dalla tripletta di Roberto Mori, autentico match-winner della “Selva”. Boccata d’ossigeno per i giallo verdi di Tiziano Cassiani che si riportano fuori dal tunnel dei play out, in compagnia di quasi tutte le sorelle lunigianesi.







Pronto riscatto dell’Atletico Carrara che piega le resistenze della Fortis, i lucchesi sono impantanati nella palude per non retrocedere. I tre punti della formazione di Sergio Bigarani portano all’aggancio al quinto posto il sodalizio del “panigaccio”, lotta che si preannuncia assai agguerrita.







Ritorna il sereno in casa giallonera, il Filvilla smaltisce nei migliori dei modi lo stop interno con il Romagnano e passa sul campo della Fivizzanese con il minimo scarto. Il settimo acuto esterno stagionale di Vincenzo Mandaliti e compagni interrompe la striscia positiva dei medicei dopo il cambio dell’allenatore, tre punti che permettono alle “vespe” di uscire per il momento dal girone di pericolo.







Prima della sosta il Filvilla ospiterà al “Bottero” il Cerreto, domenica fermato in un pareggio interno dalla Stella Rossa, per una sfida chiave della stagione.