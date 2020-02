Seconda Categoria, caccia al Romagnano

Seconda Categoria - La capolista Romagnano osserva il turno di riposo, forte dei quattro punti di margine sulle due inseguitrici Podenzana e Atletico Carrara, che faranno di tutto per portarsi a -1. Il team del “panigaccio” di mister Yuri Angeli, dopo lo scivolone interno (secondo dell’intera stagione), scende al “Rontani” deciso a riscattare lo stop nel derby contro i medicei. I locali del Bozzano sono tornati a fare punti con due pareggi consecutivi, uno interno contro il Monti e nell’ultimo turno in casa dei viareggini dello Sporting. I "panigacci" troveranno una squadra che darà il 110% per trovare il primo sorriso della stagione.



L’altra inseguitrice Atletico Carrara riceve la visita dei lunigianesi della Fivizzanese, senza dubbio per il big-match della giornata, entrambe le compagini godono di buona salute: i marmiferi di Michele Dati sono intenzionati a proseguire la striscia positiva farcita da sette risultati utili, mentre gli ospiti del giovane Marco Mencatelli, dopo il derby vinto meritatamente in casa del Podenzana, affrontano senza timori riverenziali i quotati avversari con l’obiettivo di risalire la classifica.



In terza fila il Monzone, dopo il mezzo passo falso contro gli avenzini dell’Attuoni, ha a disposizione il secondo confronto interno contro i versiliesi del Lido e vuole assolutamente crentarre il risultato pieno per rimanere in scia del gruppo di vertice.



Nella media bassa classifica troviamo il match tra il Ricortola e i lungianesi del Monti, i neroverdi dopo tre risultati utili sono in odor di play off mentre i dragoni di mister Luigi Della Zoppa cercano il colpaccio esterno.



Seguendo l’ordine della graduatoria nelle zone pericolose troviamo ancora invischiate l’Attuoni di mister Augusto Secchiari e la Filattierese: gli avenzni dopo aver dato segnali di ripresa sul difficile campo del Monzone ospitanoi viareggini dello Sporting; i gialloverdi, fermi al penultimo posto, sono in crisi di risultati,in quattro turni la formazione di Roberto Neri ha racimolato solo un pareggio, urge un risultato positivo contro i versiliesi dello Sp. Forte dei Marmi per rimettere in piedi la stagione.



Programma gare, arbitro di domenica 2/2/2020 (ore 15,00)



Atletico Carrara-Fivizzanese (“Fossa”, Mattia Perini di Pistoia)

Attuoni-Sporting Viareggio (Paolo Deste, Francesco Luigi Pisano di Pisa)

Filattierese-Sp.Forte dei Marmi (“Selva” Dario Del Seppia di Pisa)

Monzone-Lido (“Giannetti” ,Nicol Bellè di Livorno)

Ricortola-Monti (“Comunale Ricortola, Framncesco Castorina di Lucca)

San Maxcario-Fortis Camaiore (San Macario, Matteo Rossomandi di Poistoia)

Sp.Bozzano-Atl. Podenzana (“Rontani”, Giacono Suppressa di Pistoia)

Riposa: Romagnano