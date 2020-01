Seconda Categoria, big match Romagnano-Atletico Carrara

Seconda Categoria - Entra nella fase decisiva il campionato di Seconda, il quarto turno presenta diverse sfide in ottica primato e per non retrocedere. Il duello a distanza tra il Romagnano, che dopo l’ultimo turno ha guadagnato altri punti,e l'Atletico Podenzana appassiona i molti tifosi e addetti ai lavori. La capolista ospita tra le mura amiche la sorprendente Atletico Carrara di mister Michele Dati, reduce da sei risultati positivi. Dopo aver rallentato la corsa ai lunigianesi del Podenzana i marmiferi tenteranno il colpaccio al "Raffi, ricordiamo che fuori casa vantano ben cinque acuti. La “highlander” Nardini band vuole conservare la vetta e sa che questa è una gara fondamentale anche perchè i neroazzurri di Carrara stanno diventando pericolosi.



Il Podenzana ospita al “quartieri di Aulla (inizio posticipato come tutto il girone alle 15,00) i "medicei" di Marco Mencatelli, rinfrancati dalla vittoria sui versiliesi del Forte dei Marmi, che scenderanno nella cittadina lunigianese alla ricerca di un risultato positivo.



In tema di derby è l’altra strapaesana a pochi chilometri di distanza tra Monti e Filattierese, i dragoni dopo il sofferto pareggio in casa dell’ultima in classifica ricevono la visita dei cugini gialloverdi. In settimana la commissione disciplinare del Comitato territoriale ha riabilitato il bomber capitano “sogno” Roberto Mori. A quanto pare è uscito fuori il colpevole, infatti la la squalifica è andata a Marco Mariani, di seguito un estratto del comunicato ufficiale: "Per aver colpito il D.G. all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa. Viene ulteriormente inflitta allo stesso l'ammenda di Euro 500,00".



In agguato in terza fila stazionano i granata di mister Rossano Brizzi, in serie positiva da quattro successi consecutivi devono respingere le insidie degli avenzini dell’Attuoni, scivolati nuovamente nella zona rossa dopo i due stop consecutivi.



L’odierna giornata è completata dalla delicata esterna dei neroverdi di Alessandro Fini in casa dell’ostica Fortis, gara in ottica di avvicinamento alla zona play off, visti gli ultimi sei acuti consecutivi .



Programma gare,arbitro di domenica 26/1/2020 (ore 15,00)



Atl.Podenzana-Fivizzanese (Quartieri Aulla, Vincenzo Smecca di Carrara)

Fortis Camaiore-Ricortola (Via Fonda, Gianni Garbini du Pontedera)

Monti-Filattierese (“Don Bosco”, Carlo Maria Angelici di Pisa)

Monzone-Attuoni Avenza (“Giannetti”, Francesco Gravina di Viareggio)

Romagnano-Atl.Carrara (“Raffi”, Federico Giacomelli di Pisa)

Sp.Forte dei Marmi-San Macario (Aliboni, Gabriele D’Annibale di Pontedera)

Sp.Viareggio-Sp.Bozzano (Basalari, Nicola Mori di Livorno)