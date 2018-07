Seconda Categoria, attenti al Corsanico

Continua ad un ritmo serrato il mercato di Seconda che ogni giorno riserva colpi di scena con acquisti importantissimi

Seconda Categoria - Sarà una Seconda di un livello stratosferico, tanto che fare previsioni sulla vincente e sulla griglia playoff è veramente complicato. Ogni giorno saltano fuori acquisti faraonici da parte di svariate società, tanto che le pretendenti ai piani alti continuano a crescere. In più da quest'anno non ci sarà più l'obbligo dei fuoriquota, con un inevitabile aumento della qualità del torneo. C'è chi dice che la squadra top sarà il Romagnano di Alberti con il suo gruppo ex Tirrenia e importantissimi innesti, ma come non dare per favorita lo Sporting Pietrasanta di Mazzei o la Filattierese di Rizzi e Bambini, per non parlare dell'Atletico Forte, Atletico Carrara, Lido Di Camaiore, senza poi sottovalure squadre come la Fivizzanese di Aldo Poggi, il Filvilla e il Ricortola.



Con gli acquisti degli ultimi giorni c'è però un'altra società che con prepotenza si piazza tra le super favorite: il Corsanico di mister Farnocchia (foto), già con una invidiabile rosa la scorsa stagione e decisamente potenziata con i recenti innesti. Stiamo parlando di personaggi del calibro di Daniele Galli, fortissimo fantasista ex Bozzano, del talentuoso "faro" Johnatan Cusini, del forte attaccante Gabriele Ciciarini, dalla Folgor Marlia, e del roccioso difensore centrale Manuele Manfredi, sempre dal Bozzano. Quattro top player che accendono i riflettori sugli "orange" e preoccupano le altre società che tanto hanno investito in questo precampionato. Ci sarà da divertirsi.