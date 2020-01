Seconda Categoria, Atletico Podenzana regina anche nei derby

Seconda Categoria - Con l’ultimo turno del girone di andata e l’ultima gara del 2019 la compagine del “panigaccio”, oltre ad essere prima con merito nel girone di seconda categoria (assieme a Romagnano), ha primeggiato anche nelle strapaesane lunigianesi.



Dopo un periodo buio, da qualche stagione il club di Podenzana si è rimesso in moto, ripartito dalla Terza Categoria con programmi ben precisi è intenzionato a far parte del calcio che conta. Dopo la scorsa stagione diciamo di “rodaggio”, il club del famoso panigaccio in estate ha costruito una squadra con il primo obiettivo di arrivare ai play off. Ora le cose sono cambiate in meglio e il team di mister Yuri Angeli dopo il responso della quindicesima giornata, in compagnia del blasonato Romagnano, è campione d’inverno con merito e ovviamente pensa in grande.



L’allenatore lunigianese traccia una sintesi della prima parte del campionato del “suo” Atletico: “I nostri programmi sono in linea con il progetto stilato in tempi non sospetti, non ci siamo mai nascosti nel fissare come minimo obiettivo quello di centrare il girone degli spareggi. Al momento i risultati ci stanno dando ragione, frutto di tanto lavoro e organizzazione tecnica e dirigenziale, ora siamo lì in una posizione invidiabile, logicamente teniamo i pedi per terra, c’è davanti tutto un girone con scontri che potranno valere una stagione. Oltre all’accreditato Romagnano, vedo diverse compagini all’altezza, vista l’attuale classifica molto corta, segno di equilibrio tra le protagoniste. Nel giro di cinque punti gravitano altrettante squadre, il temibile Lido e i cugini del Monzone a tre lunghezze, considerando anche l’Atletico Carrara leggermente più sotto. Alla fine tireremo le somme, nel girone che conta avere dei passi falsi complica il percorso. Noi in più abbiamo i consueti derby, gare che secondo come finiscono ti fanno perdere energie oppure ti caricano per la partita successiva”.



Nel dettaglio i risultati e classifica delle sfide in lunigiana:



2° giornata:

Fivizzanese-Monti 1-1



4° giornata:

Filattierese-Monti 2-0

Fivizzanese-Atl.Podenzana 2-1



6° giornata:

Filattierese-Atl.Podenzana 1-2



7°giornata:

Monti-Monzone 2-1



8° giornata:

Filattierese-Fivizzanese 0-0



9° giornata:

Atl.Podenzana-Monzone 3-0



11° giornata:

Fivizzanese-Monzone 1-3



15° giornata:

Atl.Podenzana-Monti 2-1

Filattierese-Monzone 2-3



Al termine del girone di andata i 10 derby disputati vedono al comando l’Atletico Podenzana con 9 punti (3 vittorie, una sconfitta); segue a 6 punti il Monzone di Rossano Brizzi (due vittorie e altrettante sconfitte); al terzo posto i medicei di Marco Mencatelli con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi una sconfitta; al quarto posto appaiate con 4 punti Monti e Filattierese, entrambe una vittoria, un pareggio, due sconfitte.



Alla ripresa del campionato (domenica 5 gennaio 20202) l’Atletico Podenzana scende in versilia ospite dello Sporting Forte dei Marmi, il Monzone nel litorale massese contro il Ricortola, i dragoni del Monti alla “Fossa” opposti all’Atletico Carrara, le rimanenti Fivizzanese filattierese inizieranno il nuovo anno rispettivamente contro la leader Romagnano e Sporting Viareggio.