Seconda Categoria, Atletico Podenzana prove di fuga

Seconda Categoria - A tre giornate dal giro di boa si preannuncia elettrizzante il turno odierno, le due di vertice Podenzana e Romagnano avranno a disposizione i match casalinghi per continuare la loro corsa verso il titolo di campione d’inverno. Il team del “panigaccio” riceve la visita dei viareggini dello Sporting, temibile matricola reduce dal successo di misura sui dragoni del Monti. I lunigianesi di mister Yuri Angeli (foto) invece hanno effettuato il colpaccio in casa della Fortis Cmaiore, bissando il quarto acuto esterno e mandando un chiaro messaggio alle avversarie. Il Romagnano stà rifiatando, ha conquistato solo due punti negli ultimi tre incontri, a causa delle fatiche ed energie consumate nell’intenso novembre, tra recuperi e turni di coppa. Al "Raffi" scendono i dragoni del Monti per la seconda esterna consecutiva: Salku & soci reduci dal scivolone di Viareggio sono decisi a muovere a qualsiasi costo la classifica per non tornare nuovamente nella zona pericolosa dei play out.



Le cinque agguerrite inseguitrici raggruppate in quattro punti sono motivate a proseguire la corsa verso il vertice. Il Lido terza forza del girone è di scena sul campo dello Sporting Forte dei Marmi per il derby versiliese. Monzone e Atletico Carrara, quarta e quinta, si scontrano tra di loro in ottica posto sicuro nei play off: i granata di Rossano Brizzi scendono alla “Fossa” intenti a dare continuità al buon trend, mentre i neroazzurri di Michele Dati volgliono i tre punti per riscattare la sconfitta in casa dei cugini del Ricortola.



Nella media bassa classifica staziona la coppia Filattierse-Monti, divisa da una sola lunghezza, i gialloverdi hanno risalito la corrente dopo tre ottimi successi ospitano alla “Selva” gli avenzini dell’Attuoni che in settimana hanno fatto acquisti mirati, affamati di punti alla ricerca anche della dea bendata. Più sotto per Fivizzanese e Ricortola si prospettano gli ennesimi esami di maturità: i medicei dopo il pari esterno ad Avenza ricevono la visita dei lucchesi della Fortis Camaiore, è d’obbligo portare a casa la posta in palio. Per i neroverdi di Alessandro Fini il test in casa dello Sporting Bozzano può rappresentare una sfida chiave, aumentare il divario dai lucchesi, uscire dalla zona rossa per rientrare nelle posizioni più tranquille del girone.



Caso Barbarasco. La situazione del club granata è precipitata nell’ultima settimana, dopo l’ennesima sconfitta (la dodicesima) su altrettante partire giocate, gran parte di giocatori ha deciso di fermarsi costringendo la squadra a non presentarsi alla gar di oggi, persa dunque a tavolino. “Non è nemmeno una questione economica –dichiara il dirigente storico Ino Ruggeri – spiace perché in poco tempo vanno in fumo tantissimi sacrifici. Abbiamo fatto alcune riunioni con il nostro sindaco e con persone scese in campo per dare una mano a di trovare giocatori disposti a venire a Barbarasco, però senza un esito positivo, senza giocatori è difficile programmare qualsiasi cosa”. Il Barbarsco come da calendario avrebbero dovuto giocare contro i lucchesi del San Macario al “Bianchini”. Con le canoniche conseguenze e penalità da parte della Lega calcio, visto che non è ancora terminato il girone di andata, si attenderanno la prossima settimana tramite il comunicato ufficiale le sanzioni a carico della società. I granata di mister Dario Giorgi erano approdati alla seconda categoria tramite la buona classifica di merito stilata in estate dalla Figc relativa alle società che avevano i diritti per i posti vacanti nelle varie categorie.



Programma gare, arbitro di domenica 8/12/2019 (ore 14,30)



Atletico Carrara-Monzone (“Fossa”, Francesco Castorina di Lucca)

Atl.Podenzana-Sp.Viareggio (“Quartieri Aulla, Luca Covassin di Pisa)

Filattierese-Attuoni Avenza (“Selva”,Alessio Agostini di Lucca)

Fivizzanese-Fortis Camaiore (“Comunale”, Alessio Principato di Pisa)

Romagnano-Monti (“Raffi”, Vincenzo Smecca di Carrara)

Sp.Bozzano-Ricortola (“Rontani”,Tommaso Ferri di Prato)

Sp.Forte dei Marmi-Lido (M.Aliboni”,Paride Frasca di Pisa)