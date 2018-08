Seconda Categoria: Atletico Podenzana presentato da Angeli e Damiani

Mister Angeli: “Venderemo cara la pelle”. Il ds Damiani: “Staff professionale, qui ognuno ha il suo ruolo”

Seconda Categoria - Manca poco più di una settimana all’inizio della preparazione estiva dell’Atletico Podenzana, in vista del prossimo campionato di Seconda Categoria che i “Panigacci” si sono guadagnati lo scorso 5 maggio, vincendo la finalissima playoff nel super derby contro il Mulazzo (poi ripescato).



Grande attesa per la prossima stagione, con importanti cambiamenti nell’organigramma societario, a partire dal presidente che non sarà più Angeli, lo scorso anno nella doppia veste di allenatore/presidente, ma Romeo Prifty, per arrivare al nuovo direttore sportivo Andrea Damiani che sta intervenendo sul mercato con pochi e mirati cambiamenti, sia in entrata che in uscita, per potenziare la più che confermata truppa a disposizione di mister Yuri Angeli.



La nostra redazione ha avvicinato proprio Angeli e Damiani che in questo ultimo periodo sono in strettissimo contatto. I due hanno presentano il progetto Atletico Podenzana 2018/2019:



Mister Angeli: ”Ci aspetta un campionato difficile, parecchi addetti ai lavori ci mettono già in fondo alla classifica ma senza dubbio venderemo cara la pelle, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo “voluto” la Seconda Categoria e vogliamo mantenerla, possibilmente cercando di evitare gli spietati play out. Al vecchio e affidabile gruppo della scorsa stagione abbiamo inserito elementi di esperienza in una rosa che attualmente deve essere ancora completata. Con l’entrata in società dell’esperto ex Monzone Damiani, grande conoscitore del calcio lunigianese e non, ai nastri di partenza del torneo avrò sicuramente a disposizione una formazione più che competitiva. Non perderemo certo le nostre caratteristiche, quelle di giocare a calcio, ogni partita dare il massimo, sapendo che da questa stagione ci saranno tanti derby con difficoltà alta. Noi partiamo sfavoriti ma, ripeto, cercheremo di dare del filo da torcere a tutti. Tra le mie squadre preferite metto la Filattierese, il Pietrasanta e il Filvilla perché si sono rinforzate e hanno gli allenatori esperti e preparati per questi campionati”.



Il ds Damiani: “Sono contento di essere tornato nel calcio dopo un anno di inattività. Ho accettato l’incarico perché a Podenzana c’è un ambiente positivo, poi sono rientrati molti dei vecchi dirigenti, 15 in totale, li conosco tutti, ho molti amici e sono sicuro di poter lavorare nelle giuste condizioni, in uno staff professionale, qui ognuno ha il suo ruolo. Per quanto riguarda la rosa, abbiamo riconfermato in blocco il gruppo dello scorso anno. Di questi abbiamo perso la punta Ricci, che ha smesso per motivi di lavoro, e il portiere Brunotti. Poi in forse c’è il bomber Giorgio Panesi ma contiamo di riuscire a trattenerlo. Per quanto riguarda gli arrivi, abbiamo chiuso con il difensore centrale massese Michele Pantera, in arrivo dal Romagnano, Glauco Mosti, centrocampista da Ricortola, Alessandro Ariani, che già giocava qui a Podenzana, e la punta Alessio Scarpa, in arrivo da Serricciolo. C'è tanta carne al fuoco, abbiamo bisogno di un portiere, un difensore e di altri innesti. Stiamo trattando con molti elementi ma per ora non posso fare nomi, non è detto che non possano esserci sorprese importanti dell'ultimo secondo. Staremo a vedere. Ovviamente l’obiettivo sarà la salvezza ma il progetto è a lungo termine, l’idea è di salire in Prima Categoria in 2 o 3 anni. Quindi abbiamo un budget che non vogliamo sforare, per non fare il passo più lungo della gamba”.



Nella foto Yuri Angeli tecnico dell’Atletico Podenzana