Seconda Categoria, Atletico Carrara squadra del momento

Seconda Categoria - Lo strabiliante Atletico Carrara di mister Dati, in serie positiva da sette turni, stravince in rimonta in casa della capolista Romagnano e si inserisce di prepotenza tra le pretendenti al titolo finale, raggiungendo il Podenzana in seconda posizione, sconfitto al "Quartieri" dalla cinica e concreta Fivizzanese. Nonostante la sconfitta il Romagnano di Alberti mantiene un buon margine di 4 lunghezze sulle rivali. Perde terreno il Monzone che si fa raggiungere allo scadere da un mai domo Attuoni e butta via la possibilità salire sul podio. Rimane in scia dei play off il Ricortola di Alessandro Fini che torna da Camaiore con un prezioso punto rimediato nell’ostico campo della Fortis. Risalgono la corrente i dragoni del Monti, riscattato il mezzo passo falso a Bozzano, trovano la seconda vittoria consecutiva interna: nell’atteso derby del “Don Bosco” hanno rimandato battuto la Filattierese di mister Roberto Neri, stazionaria al penultimo posto. Stefano De Angeli & soci hanno raggiunto nella media classifica le due compagini lucchesi Sp.Forte dei Marmi e Sporting Viareggio. Domenica prossima c’è in programma proprio l'importante scontro diretto in casa del Ricortola. Appena sopra la zona rossa troviamo i medicei della Fivizzanese che si aggiudicano eroicamente il derby contro il titolato Atletico Podenzana che incassa la prima sconfitta casalinga della stagione. In netta ripresa la squadra di mister Mencatelli che dopo l'arrivo dell'esperto "cannibale" Tornaboni in difesa hanno trovato la quadra. Il prossimo impegno sarà contro una una “big” del campionato, insidiosa esterna alla “Fossa” sul campo dell’Atletico Carrara.