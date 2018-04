Seconda Categoria, all´Atletico Carrara 2 punti di penalizzazione

Per un errore di segreteria della scorsa stagione, i marmiferi perdono la seconda posizione in classifica

Seconda Categoria - Fulmine a ciel sereno in casa Atletico Carrara dei Marmi. La Procura Federale nell'ultimo comunicato è stata chiara e incontrovertibile: per un errore di segreteria (tesseramento mandato via in ritardo) della scorsa stagione da parte della società "carrarina", riguardo dell'atleta Manzo Salvatore, verranno fin da subito tolti due punti in classifica nella stagione in corso. In più lo stesso Manzo sarà squalificato per due turni e il presidente Fausto Bigarani inibito per 80 giorni.



Inoltre, dopo la "maschia" partita di domenica scorsa sul campo del Montignoso, sono stati squalificati per 3 gare Daniele Guadagni e incomprensibilmente (dato che era stato allontanato per doppia ammonizione) per 2 giornate l'attaccante Elia Luzzoli.



Un comunicato veramente "scellerato" quest'ultimo di giovedì 19 aprile che macchia la superlativa stagione della squadra di Sergio Bigarani (foto). Con questi 2 punti di penalizzazione infatti l'Atletico, a 3 giornate del termine, passa in terza posizione e lascia il posto al Forte dei Marmi. In più ri dà speranza in chiave play off a tutte le squadre dietro, che adesso non hanno più nei confronti dei marmiferi il distacco dei 10 punti (la "forbice") che non permette di partecipare agli spareggi per salire di categoria.



Di seguito l'estratto del Comunicato Ufficiale n. 56 del 19/04/2018



DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

17 / P / - Deferimento della Procura Federale a carico di

- Bigarani Fausto, Presidente dell?A.S.D. Atletico Carrara al quale viene contestata la violazione dell?art. 1 bis, c.

1 in relazione all?art. 10, c.2, del C.G.S., nonché degli artt. 39; 43, c.1 e 6:

- Bruschi Nicola, Dirigente, per la violazione dell?art. 1 bis, c.1, del C.G.S. in relazione agli art. 61, c.1 e 5; 39; 53,

c.1 e 6 delle N.O.I.F.;

- Manzo Salvatore, Calciatore, per la violazione dell?art. 1 bis, c. 1 e 5 in relazione agli art. 39 e 43, c. 1 e 6 delle

N.O.I.F.;

- l?A.S.D. Atletico Carrara in applicazione del principio di responsabilità diretta ed oggettiva quale prevista dall?art. 4, c. 1 e 2 del C.G.S..

La partecipazione del Calciatore Manzo Salvatore alle gare del campionato della II Categoria Toscana contro la Torrelaghese 2016, in data 30.10.2016, e avverso la Società Filvilla, in data 20.11.2015 è stata segnalata dal Presidente del C.R.T. alla Procura Federale la quale, acquisita la necessaria documentazione ha disposto – previa notifica dell?avviso di comunicazione della chiusura delle indagini – il deferimento indicato.

Formalmente convocate le parti per la data odierna il Collegio dichiara aperto il dibattimento alla presenza dei seguenti tesserati deferiti:

- Bigarani Fausto, in proprio, quale legale rappresentante della Società e per conto del Calciatore Manzo Salvatore, giusta delega che viene contestualmente depositata;

- Bruschi Nicola, in proprio.

La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo il quale, unitamente ai tesserati presenti, informa il Collegio dell?accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall?art. 23 del C.G.S. e deposita il relativo verbale C.R. TOSCANA – C.U. N.56 DEL 19/04/2018 2371

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la corretta descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie dichiarando l?efficacia dell?accordo e disponendo, per l?effetto, l?applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Bigarani, l'inibizione per 80 (ottanta) giorni - alla Società, punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza e ammenda di € 240,00

(duecentoquaranta).

- a Bruschi, sullapena base di mesi 3 (tre), mesi 2 (du;) di inibizione;

- a Manzo Salvatore, la squalifica per (due) giornate di gara.

Dichiara la chiusura del dibattimento.