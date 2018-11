Seconda Categoria, al via l´ottava giornata

Match-clou Sporting Pietrasanta-Fivizzanese, parlano i due presidenti Cardellini e Coluccini

Seconda Categoria - Fari puntati sul match-clou Sporting Pietrasanta-Fivizzanese che senza dubbio è la partita di cartello dell’ottava giornata di andata. L’ex leader del girone, caduta a Romagnano, è intenzionata a riprendere al più presto il primato. Il big-match contro i luniganesi e quello successivo, test in casa del Corsanico, mettono un po di apprensione all’interno del club di Pietrasanta.



“La squadra è serena - dichiara il presidente Serafino Coluccini -, attende questo confronto con lo spirito giusto, come tutte le partite, soprattutto la concentrazione deve essere al massimo. Loro sono una buona squadra, lo dimostra questa prima parte di campionato, queste due ravvicinate sfide, daranno una prima dimensione dei club rispetto alle loro ambizioni. Domenica contro i lunigianesi dovremmo recuperare alcune pedine importanti, una passo falso non può condizionare un campionato che a mio avviso è ancora parecchio lungo”.



In casa dei medicei parla il massimo dirigente Maurizio Cardellini, che tiene a precisare:



“Arrivare dopo sette turni ad affrontare un match di altissimo livello in casa dell’accreditato Sporting Pietrasanta in altri tempi era veramente impensabile. La nostra compagine, costruita sulle fondamenta di quella dello scorso campionato, con l’inserimento di specifiche richieste, sta facendo benissimo e vorremmo tenere alto l’onore della Lunigiana. Oggi andremo a giocare contro la favorita del campionato senza particolari timori, cercheremo di sfruttare le nostre “armi” a disposizione, teniamo soprattutto a fare bella figura e mantenere intatta la casella delle sconfitte fuori casa.



L’altra capoclassifica Corsanico sale in Lunigiana per l’ennesimo test in esterna, i collinari sono alla caccia del terzo acuto fuori casa di questo inizio di stagione, esito che consentirebbe alla truppa “orange” di mister Tiziano Farnocchia di mantenere il comando del girone. Nel quartier generale gialloverde, da due settimane sotto la nuova conduzione tecnica affidata all’esperto tecnico Tiziano Cassiani, sono determinati a assimilare in fretta le nuove indicazioni del mister di Pontremoli.



Alle spalle delle quattro di vertice, divise da un solo punto, in piena zona play off staziona il sorprendente Mulazzo di mister Fabio Bellotti: i rossoblu scenderanno nel pisano contro la matricola Stella Rossa, decisi ad annerire la casella delle vittorie fuori casa. I pisani, in netta ripresa dopo una mini striscia positiva, sono alla ricerca della loro prima vittoria tra le mura amiche.



A metà classifica si presenta interessante la sfida del “Benelli” tra il Lido e i dragoni del Monti, le due compagini divise da soli tre lunghezze hanno espresso nelle recenti uscite notevoli segnali di ripresa. Per i versiliesi di mister Fabrizio Monga, lontani per il momento dalla griglia del girone Play off, è quasi d’obbligo centrare la seconda vittoria interna, invece per gli ospiti di mister Andrea Bartolini è di primaria importanza sfatare il tabù fuori casa.



Al confine del gironcino dei play out troviamo tre squadre appaiate quali Atletico Carrara, Monzone e Ricortola, consapevoli dell’altalenante cammino sono determinate quanto prima ad uscire dalla zona paludosa. I neroazzurri di Carrara, in crisi di risultati dopo i tre stop consecutivi, sono decisi di fare punti al “Panigaccio” in casa dell’Atletico Podenzana. Il Monzone, uscito indenne e rinfrancato dal match di Corsanico, si auspica di ottenere il primo successo casalingo stagionale contro i blucerchiati del Cerreto. Infine il Ricortola di mister Paolo Bertelloni, condizionato da diverse defezioni di organico, in forte debito con la fortuna tenterà di prendersi i tre punti contro il Filvilla, risultato che manca in casa nero verde dalla lontana prima giornata.



Programma gare, arbitro di domenica 11/11/2018 (inizio ore 14,30)



Atl. Podenzana-Atl. Carrara (“Comunale”, Jacopo Fontanini di Viareggio)

Filattierese-Corsanico (“Selva”, Giovanni Macca di Pisa)

Stella Rossa-Mulazzo (“Castelfranco”, Leonardo Gini di Livorno)

Fortis Camaiore-Romagnano (“Via fonda”, Mattia Perini di Pistoia)

Lido-Monti (“Benelli”, Lorenzo Chisari di Livorno)

Monzone-Cerreto (“Giannetti”, Francesco Pucci di Carrara)

Ricortola-Filvilla (“Comunale”, Mirco Ricci di Viareggio)

Pietrasanta-Fivizzanese (“XIX sett.”, Marco Buccheri di Pisa )



Nella foto: i due presidenti a confronto, Maurizio Cardellini (Fivizzanese) e Serafino Coluccini (Sp. Piertrasanta)