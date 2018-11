Seconda Categoria, al via il mercoledi di Coppa

In campo Romagnano-Filvilla e San Giuliano Terme-Sp.Pietrasanta

Seconda Categoria - Mercoledi 28 novembre scendono in campo per la Coppa Toscana le tre rimanenti compagini del girone apuo-luniganese e versiliese. Gli accoppiamenti per accedere al quarto turno sono Romagnano-Filvilla e San Giuliano Terme-Sp.Pietrasanta.



I gialloneri, ricordiamo, erano inseriti nel primo raggruppamento con Filattierese e Monti, superato il primo triangolare hanno sconfitto nel secondo turno in gara secca i cugini della Fivizzanese. Con l’obiettivo di rimediare il momentaccio nel torneo scenderanno al “Raffi” avendo dalla parte del regolamento due risultati su tre. La vincente del match affronterà nel quarto turno, fissato per mercoledi 16 gennaio, una tra il San Giuliano Terme e i versiliesi dello Sporting Pietrasanra, attuali capo classifica del campionato.



Programma gare, arbitro del terzo turno(mercoledi 28/11/2018)



Romagnano-Filvilla (“Raffi”,20,30,Lorenzo Tersiti di Lucca)

S.Giuliano-Sp.Pietrasanta (“Com.le Bui”, 20,30, Giacono Tuccoli di Livorno)