Seconda Categoria, al `Raffi` si gioca il derby

Testa coda per la capolista in casa del Cerreto. Strapaesane da non perdere in Lunigiana

Seconda Categoria - La capolista Sporting Pietrasanta di mister Gabriele Mazzei è attesa dal Cerreto. Nelle ultime giornate i blucerchiati sono scivolati all’ultimo posto in compagnia del Ricortola, in piena lotta per non retrocedere, e oggi dovranno fronteggiare il gigante della categoria. Per i ragazzi di Emiliano Bertelloni uscire con un risultato positivo da questo match sarebbe una grande iniezione di fiducia.



Derby di fuoco in quel di Romagnano. I ragazzi di Alberti, dopo l’importante successo in terra pisana ospitano, in quella che si prospetta una gara incandescente, il ritrovato Ricortola (foto) di Brizzi. Gara fondamentale per entrambe le formazioni: i locali per rimanere in corsa per la promozione, gli ospiti per continuare la gloriosa remuntada che li vede nelle ultime tre gare disputate a punteggio pieno. La rivelazione Atletico Podenzana si sta godendo il buon momento della stagione: da qualche giornata all’interno dei girone play off, appaiata ai prossimi avversari del Lido di Camaiore, cercheranno di riscattare la sconfitta dell’andata per consolidare la pregiata classifica.



A ridosso del girone degli spareggi ci sono ben cinque squadre racchiuse in altrettanti punti. La Fivizzanese ritorna al Comunale dove riceve la visita dei pisani della Stella Rossa, gara senza dubbio da portare a casa. Identica intenzione per il Monzone di Luciano Guelfi che deve difendere l’ottavo posto nel difficile derby in casa dei cugini del Monti, ancora impantanati nelle paludi del girone play out. Non è da meno l’altro derby in terra di Lunigiana in programma nel catino di Villafranca, dove i gialloneri di Andrea Albareni ricevono la visita dei rossoblu del Mulazzo, l’eventuale successo oltre a “vendicare” la sconfitta dell’andata porterebbe al sorpasso.



Insidiosi impegni si prospetta per la Filattierese: i gialloverdi di Tiziano Casiani, rinvigoriti dalla buona prova contro il Lido di Camaiore, scendono alla “Fossa” contro una attrezzato Atletico Carrara per dare continuità al loro percorso.



Programma gare, arbitro di domenica 17/3/2019 (inizio ore 15,00)



Atl. Carrara-Filattierese (“Fossa”, Lorenzo Passaglia di Lucca)

Cerreto-Sp. Pietrasanta (“Ronchi”, Giacomo Tuccoli di Livorno)

Corsanico-Fortis Camaiore (“Le colline” ,Pasquale Riccio di Lucca)

Filvilla-Mulazzo (“Bottero, Nicola Lazzareschi di Lucca)

Fivizzanese-Stella Rossa (Comunale, Ludovico Cravini di Livorno)

Lido-Atl. Podenzana (“Benelli”, Simone Sarli di Pisa)

Monti-Monzone (“Don Bosco”, Simone Cecchi di Lucca)

Romagnano-Ricortola (“Raffi”, Francesco Pucci di Carrara)