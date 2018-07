Seconda Categoria, a tu per tu con mister Bambini: `Mercato chiuso e soddisfacente...`

E poi: "Assenza di fuoriquota? "Troppi under si sono adagiati, ora dovranno giocarsi il posto con i vecchietti..."

Seconda Categoria - E' considerato una garanzia nel comprensorio lunigianese e non, tanto che ogni anno a fine stagione ha ampia possibilità di scelta tra le molte squadre che lo corteggiano. Stiamo parlando di mister Nicola Bambini, lo scorso campionato a Monti e al timone della Filattierese per la stagione 2018/2019, ormai alle porte. Il navigato direttore Pietro Rizzi, non appena arrivato a Filattiera, ha visto in lui la persona adatta a guidare quella che sta diventando una corazzata, pronta a disputare un campionato da protagonista in Seconda Categoria. Dopo il tecnico, già in accordo dal mese di maggio, sono arrivati giocatori importanti, quali Rovere, Caroli, Cariati, Mazzeo e Reburati Riccardo e in questi giorni ha firmato per i neroverdi anche bomber Tarantola, lo scorso anno 18 reti a Monti.



Contattato dalla nostra redazione il mister appare lucido e concreto:



Dopo il tuo arrivo e del direttor Rizzi c'è stata un'importante campagna acquisti. Obiettivo vittoria campionato?

Rizzi credo sia una garanzia e non ha certo bisogno di presentazioni. Il mio arrivo significa poco se non daremo il 100%: se tutti remeremo dalla solita parte allora dico che questa squadra e' candidata al ruolo di protagonista nel campionato di Seconda Categoria.



L'ultimo acquisto è bomber Tarantola, lo scorso anno 18 gol a Monti. Era l'uomo giusto per completare il reparto?

Tarantola ha completato un reparto gia' importante. E' un giocatore dalle potenzialità enormi, se esprime le sue caratteristiche potrà dare un contributo fondamentale in questo gruppo.



Oltre a Tarantola presi giocatori importanti, da Rovere a Caroli, Cariati e molti altri... Cercate ancora altri tasselli o basta cosi?

Gli arrivi integrano una squadra che ha già un'ottima base. Per ora il nostro mercato e' chiuso e soddisfacente.



Ci sono molte squadre che si sono rinforzate. Quali credi saranno le compagini che occuperanno il gruppetto di testa?

Non voglio sbilanciarmi anche se credo che il Pietrasanta è squadra di categoria superiore. Ma in queste categorie si sa bene che tutte le squadre daranno battaglia. Speriamo essere tra quelle che si giocheranno qualcosa di importante.



Cosa pensi della nuove regola sulla non obbligatorietà dei fuori quota in Seconda Categoria?

Penso che se un ragazzo è bravo, società e allenatore sicuramente sapranno come valorizzarlo. Ultimamente ho visto ragazzi fuoriquota che appena messi in discussione hanno lasciato repentinamente. Questo non fa bene alle categorie inferiori. E' possibile che molti under, sapendo di giocare, si siano adagiati. Da quest'anno un giovane e' costretto a giocarsi il posto con il vecchietto, e dovrà tirare fuori tutte le sue potenzialità. Credo sia un bene.