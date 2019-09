Scontro al vertice Fortis-Attuoni

Seconda Categoria - Il terzo turno del campionato di Seconda Categoria propone alcuni match da non perdere. Le tre squadre a punteggio pieno quali Fortis Camaiore, Attuoni Avenza e Romagnano sono chiamate a confermare il loro buon inizio di stagione.



Gli avenzini di mister Augusto Secchiari (foto) andranno a tastare il polso all’altra capolista Fortis per la seconda trasferta consecutiva. Paolo Pappagallo e compagni, adesso consapevoli dei propri mezzi, avranno il compito di dare continuità alla striscia positiva del momento. I rossiblu di mister Francesco Palmerini godono di ottima salute, i numeri delle due giornate la dicono lunga: due succesi con nove reti segnate e una sola subita sono le credenziali del team di Camaiore.



Non è da meno il Romagnano calcio partito a razzo in campionato con il biglietto in tasca per il secondo turno di coppa toscana. L’organico di mister Paolo Alberti inizia a prendere una certa confidenza con il torneo che si preannuncia avvincente sotto tutti gli aspetti. Nel terzo turno il trascinatore Matteo Costa e compagni ricevono la visita della Filattierese, ancora a secco di punti dopo le due giornate del torneo. Il team di mister Alessandro Maurelli in settimana ha smarcato il turno di coppa, aggiudicandosi il derby e passaggio al secondo turno, senza dubbio una salutare iniezione di fiducia in prospettiva delicata trasferta alla “Fossa”.



Tre lunigianesi avranno il turno casalingo. L’Atletico Podenzana ospita al “Panigaccio” i neroazzurri dell’Atletico Carrara, appaiati al secondo posto con il club di mister Yuri Angeli e i viareggini dello Sporting. Monti e Monzone hanno da sfruttare il compito tra le proprie mura: i dragoni di mister Luigi Della Zoppa ricevono la visita dello Sporting Bozzano Massarosa, per entrambe la classifica latita. Il Monzone di mister Brizzi ospita i lucchesi del San Macario, freschi del passaggio del turno in coppa dopo la goleada rifilata all’Atletico Lucca. E’ doveroso per il club granata far valere il fattore campo per poter mantenere il contatto con le prime. Infine impegno in esterna per i medicei di Fivizzano sul campo del neo promosso Sporting Forte dei Marmi, ancorata in fondo alla classifica con nessun punto all’attivo. Quattro sconfitte consecutive (comprese le due di coppa) per il team di mister Marco Picchi che tenterà di rompere il ghiaccio nella nuova stagione.



Programma gare, arbitro di domenica 29/9/2019 (ore 15,30)



Atl.Podenzana-Atl.Carrara (“Panigaccio”, Cristian Maltese di Lucca)

Fortis Camaiore-Attuoni (“Sterpi”, Leonardo Lombardi di Pontedera)

Lido di Camaiore-Ricortola (“Benelli”, Cristian Bua di Pontedera)

Monti-Sporting Bozzano (“Don Bosco”, Somone Russo di Pisa )

Monzone-San Macario (“Giannetti”, Annalisa Borriello di Pontedera)

Sp.Forte dei Marmi-Fivizzanese (“Aliboni”, Simone Sarli di Pisa)

Sp.Viareggio-Barbarasco (“Basalari, Ludovico Cravini di Livorno)

Romagnano-Filattierese (“Fossa”,Federico Giacomelli di Pisa)