Romagnano, ufficiale: confermato Alberti

Seconda Categoria - L'allenatore del Romagnano per la stagione 2018/2019 sarà Paolo Alberti. La famiglia Pucci si è riunita attorno al focolare e ha saggiamente deciso di confermare il mister e il ds Luca Bardini, dopo un campionato nel quale l'obiettivo promozione non è stato raggiunto ma la formazione amaranto ha comunque ben figurato.



Si riparte da Alberti con l'obiettivo di migliorarsi e tentare nuovamente il salto di categoria. La squadra è ottima, una macchina da corsa che il tecnico dovrà spingere al limite per tagliare il traguardo per primo in una gara dove sicuramente partirà tra le favorite. Il mister ha tutte le carte in regola per giocarsela da gran protagonista, forte di un gruppo coeso con i suoi fedelissimi pronti a fare di tutto per lui.



Di seguito le parole del ds Luca Bardini che come sempre vola basso: ” Da stasera partiremo con la fase di mercato, vogliamo una squadra giovane, ma che possa essere competitiva in un campionato difficile, partiremo con grande umiltà e senza fare proclami e voli pindarici. Voglio ringraziare il presidente Roberto Pucci che ogni anno da l’opportunità di ripartire con la giusta organizzazione, facendosi in quattro, per garantire un futuro a questa società”.