Romagnano torna in vetta solitario

Vittoria per 3-0 nel recupero a Ricortola. Amaranto in testa al girone con ventitre punti

Seconda Categoria - Un Romagnano super vince anche il delicato recupero di Ricortola e torna da solo a respirare aria pura in vetta alla classifica del Girone A. Mercoledì sera in Via Delle Pinete con un clima invernale Nardini e compagni si sono imposti contro una delle squadre più ostiche del torneo, incrementando il vantaggio già acquisito di altre due reti. Partita che ripartiva dal 26' del primo tempo, sul risultato di 1-0 già sbloccato domenica 3 novembre al primo minuto da Del Sarto.



Nei mancanti 24 minuti alla fine del primo tempo, la capolista amministra. Nella ripresa i locali di mister Fini alzano il baricentro ma gli ospiti difendono con determinazione, fino a trovare il raddoppio con Dell’Amico. Sul 2-0 il Ricortola reagisce d’orgoglio e ci prova in tutti i modi, determinante il portiere Grossi con due belle parate che non permettono di accorciare. Il 3-0 è del neo entrato Zoppi, da punizione laterale a partita terminata.





La squadra di mister Alberti guida il girone con 23 punti, sopra di 3 al Lido Di Camaiore. Domenica 17 novembre altra difficile trasferta sul campo del Monzone di Brizzi, quarto in classifica a quota 16.